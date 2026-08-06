SpaceX: Η μοναδική φωτογραφία μετά τη συντριβή του Falcon 9 στη Σελήνη

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX συνετρίβη στη Σελήνη, όμως η πρόσκρουση δεν καταγράφηκε άμεσα. Μια μοναδική εικόνα και νέες αναλύσεις δίνουν απαντήσεις.

Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τη συντριβή του δεύτερου βαθμού πυραύλου Falcon 9 της SpaceX στην επιφάνεια της Σελήνης. Αν και η πρόσκρουση σημειώθηκε με ταχύτητα περίπου 8.690 χιλιομέτρων την ώρα, κανένα τηλεσκόπιο ή διαστημικό σκάφος δεν κατάφερε να καταγράψει απευθείας τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο πύραυλος, βάρους περίπου τεσσάρων τόνων, προσέκρουσε κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο της Σελήνης. Η NASA επιβεβαίωσε λίγες ώρες αργότερα ότι επρόκειτο για υπολείμματα του Falcon 9 που κατέληξαν στην επιφάνεια του φυσικού δορυφόρου της Γης.

Η μοναδική εικόνα μετά τη συντριβή

Η άμεση οπτική καταγραφή αποδείχθηκε αδύνατη, καθώς η πρόσκρουση σημειώθηκε στο όριο ανάμεσα στη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, μια περιοχή που δυσκολεύει σημαντικά τις επίγειες παρατηρήσεις.Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις ήρθαν από το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου στο Παρατηρητήριο Παρανάλ της Χιλής. Οι αστρονόμοι κατέγραψαν μια σύντομη λάμψη και το νέφος σκόνης που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση, το οποίο παρέμεινε ορατό για περίπου πέντε έως δέκα λεπτά.

Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την περιοχή πριν και μετά τη συντριβή, αποτελώντας μέχρι στιγμής το μοναδικό οπτικό τεκμήριο του συμβάντος..Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία, οι επιστήμονες εντόπισαν στο νέφος αέρια νατρίου και λιθίου. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, το νάτριο πιθανότατα προήλθε από το σεληνιακό έδαφος που εκτινάχθηκε μετά την πρόσκρουση, ενώ τα ίχνη λιθίου ενδέχεται να προέρχονται από τον ίδιο τον πύραυλο Falcon 9. Ο αστρονόμος Καρλ Σμιντ, επικεφαλής των παρατηρήσεων, δήλωσε στο Reuters ότι πρόκειται για μια πρώτη, προκαταρκτική ανάλυση, σημειώνοντας πως τα δεδομένα θα μελετηθούν διεξοδικά το επόμενο διάστημα.

Γιατί η πρόσκρουση ενδιαφέρει τους επιστήμονες

Παρότι η συντριβή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Σελήνη ή για μελλοντικές αποστολές, προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι παρατηρήσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της σύστασης της σεληνιακής επιφάνειας, της συμπεριφοράς των υλικών που εκτινάσσονται μετά από μια πρόσκρουση και στη βελτίωση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών εξερεύνησης και προσεδάφισης στη Σελήνη.

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