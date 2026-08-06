Συναγερμός στη Χώρα των Βάσκων: Έκλεισαν παραλίες λόγω εισβολής πορτογαλικών καραβελών – Πάνω από 100 τσιμπήματα σε μία ημέρα

Μαζική εμφάνιση πορτογαλικών καραβελών στις ακτές της Χώρας των Βάσκων οδήγησε σε κλείσιμο παραλιών και περισσότερα από 100 ελαφρά τσιμπήματα λουομένων.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου η μαζική εμφάνιση πορτογαλικών καραβελών στις ακτές της Χώρας των Βάσκων, αναγκάζοντας τις Αρχές να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν προσωρινά το μπάνιο σε αρκετές παραλίες.

Μόνο την Τρίτη, στις τρεις παραλίες του Σαν Σεμπαστιάν, καταγράφηκαν περισσότερα από 100 ελαφρά τσιμπήματα από τις πορτογαλικές καραβέλες. Παρά τον μεγάλο αριθμό περιστατικών, ο δήμος της πόλης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι οι τραυματισμοί ήταν λίγοι σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των λουομένων. «Καταγράψαμε περίπου 100 ελαφρά τσιμπήματα στις παραλίες Ονταρέτα, Ζουριόλα και Λα Κόντσα, όμως εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στις παραλίες περίπου 3.000 λουόμενοι», δήλωσε στην El Diario Vasco ο επικεφαλής της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής του Σαν Σεμπαστιάν, Ενρίκε Φλαμαρίκε.

Απαγόρευση κολύμβησης σε Λα Κόντσα και Ονταρέτα

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών, οι ναυαγοσώστες αναγκάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης να διακόψουν την κολύμβηση και στις τρεις παραλίες της πόλης, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης πορτογαλικών καραβελών. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση κολύμβησης στις παραλίες Λα Κόντσα και Ονταρέτα, όπου εντοπίστηκαν τουλάχιστον 15 και 10 καραβέλες αντίστοιχα. Στην Ονταρέτα είχε επιβληθεί περιορισμός στο μπάνιο και το προηγούμενο Σάββατο για περίπου τρεις ώρες.

Περιοριστικά μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της επαρχίας Γκιπούθκοα, όπως οι παραλίες της Ζαραούτς, της Γκετάρια και της Μουτρικού. Στην παραλία Ζουριόλα καταγράφηκαν περίπου 30 περιστατικά τσιμπημάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ η είσοδος στη θάλασσα επιτρεπόταν μόνο κοντά στον κυματοθραύστη του Κουρσάαλ, όπου δεν είχαν εντοπιστεί πορτογαλικές καραβέλες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί σε περίπτωση τσιμπήματος

Το Υπουργείο Υγείας της Χώρας των Βάσκων κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας ότι πρέπει να αποφεύγουν το μπάνιο όταν υπάρχουν μέδουσες ή πορτογαλικές καραβέλες και να μην τις αγγίζουν, ακόμη κι αν βρίσκονται ξεβρασμένες στην άμμο, καθώς τα πλοκάμια τους παραμένουν τοξικά ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Σε περίπτωση τσιμπήματος, οι ειδικοί συνιστούν άμεση μετάβαση στο πλησιέστερο ναυαγοσωστικό πόστο, αποφυγή τριψίματος της πληγείσας περιοχής και καθαρισμό μόνο με θαλασσινό νερό, ποτέ με γλυκό. Τυχόν υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται με τσιμπιδάκι ή με γάντια, ενώ η εφαρμογή πάγου μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η αξιολόγηση από τους ναυαγοσώστες ή το ιατρικό προσωπικό είναι απαραίτητη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ