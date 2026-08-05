Συναγερμός στο Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν – Συνελήφθη 47χρονη

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε 47χρονη, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν στις 12:27 τοπική ώρα για περιστατικό στην οδό Endell Street.

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τέσσερις άνδρες με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα θύματα έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν μια 47χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή επιθετικού όπλου και επίθεση. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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