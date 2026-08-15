Φονικός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ χτύπησε ανοικτά της Φλόρες στην Ινδονησία και προκάλεσε πανικό με κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να αναζητούν ασφαλές σημείο.

Ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε το πρωί του Σαββάτου την ανατολική Ινδονησία έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 20 νεκρούς, τραυματίες, κατεστραμμένα κτίρια και περιοχές που παραμένουν δύσκολα προσβάσιμες στα σωστικά συνεργεία

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 5:58 το πρωί, τοπική ώρα, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του νησιού Φλόρες, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα. Το εστιακό βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στη Μαουμέρε, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έξι έχουν τραυματιστεί, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της καταστροφής.

IMÁGENES IMPACTANTES: OTRA PERSPECTIVA DE LA DESTRUCCIÓN EN EL PUERTO DE MAUMERE TRAS SISMO EN INDONESIA 🚨🇮🇩🏚️



Fecha del reporte: Viernes, 14 de agosto de 2026.



Lugar del evento: Puerto de Maumere, Indonesia 📍#Indonesia #Terremoto #Maumere #Sismo #Noticias pic.twitter.com/oMXn8pMuUN August 15, 2026

Οι μετασεισμοί και οι κατολισθήσεις δυσκολεύουν τις διασώσεις

Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε σχεδόν αμέσως από ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα, με τρεις δονήσεις μέσα σε περίπου μισή ώρα να φτάνουν τα 5,9, 5,6 και 6,1 Ρίχτερ. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες.

Οι πρώτες εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και δημόσια κτίρια, ενώ έχουν αναφερθεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις επικοινωνίες. Σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τα σωστικά συνεργεία να μην μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τις πληγείσες κοινότητες.

🚨 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS INDONESIA 🇮🇩



A powerful earthquake struck off the coast of Ternate, causing panic and evacuations. Authorities are assessing possible damage and casualties.#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #Ternate pic.twitter.com/WdP3JgvAGF — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 14, 2026

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Ναγκέκεο, την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο. Οι πρώτες προσπάθειες προσέγγισης οδικώς απέτυχαν εξαιτίας των κατολισθήσεων, ενώ οι αρχές εξετάζουν τη μεταφορά ομάδων διάσωσης με πλοία. Περίπου 2.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους, καθώς καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες και εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί και προειδοποίηση για τσουνάμι, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από τις ακτές και τις όχθες ποταμών και να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία. Η προειδοποίηση αργότερα ήρθη, ενώ τα κύματα που καταγράφηκαν ήταν μικρότερα του ενός μέτρου, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ύψη περίπου 19 έως 30 εκατοστών.

The shallow 7.7-magnitude #earthquake that struck off the coast of #FloresIsland, #Indonesia, prompted immediate tsunami warnings & widespread self-evacuations across East Nusa Tenggara & surrounding provinces.



Magnitude 7.7 Earthquake Off Indonesia Triggers Tsunami Warning,… — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 15, 2026

Κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού, καθώς το έδαφος άρχισε να κινείται βίαια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε νοσοκομεία ασθενείς και εργαζόμενοι βγήκαν από τα κτίρια, ενώ αναφέρθηκαν ρωγμές σε τοίχους και ζημιές σε κατασκευές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία τεράστια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου συναντώνται αρκετές τεκτονικές πλάκες. Για τον λόγο αυτό η χώρα αντιμετωπίζει συχνά ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι.

Η περιοχή της Φλόρες έχει άλλωστε βιώσει στο παρελθόν μία από τις πιο φονικές σεισμικές καταστροφές της Ινδονησίας. Τον Δεκέμβριο του 1992, ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι που έπληξε την ίδια ευρύτερη περιοχή και άφησε πίσω του περισσότερους από 2.500 νεκρούς.

🌏 INDONESIA 🇮🇩 | #TERREMOTO 7.7



👉🏻 Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 golpeó frente a la costa de Indonesia el sábado en la región de Flores, según el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).



👉🏻 El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, indicó el EMSC. pic.twitter.com/HmYBeioKy5 August 14, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών, με τον τελικό απολογισμό να θεωρείται πιθανό να αυξηθεί καθώς συνεργεία διάσωσης καταφέρνουν να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές. Οι κάτοικοι έχουν λάβει παράλληλα οδηγίες να παραμένουν μακριά από κατεστραμμένα ή εμφανώς ασταθή κτίρια, καθώς η ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται.

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