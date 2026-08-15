Gordie Howe, τα όπλα του Τζούνιορ και η Wall Street: «Χοντρά» σκάνδαλα του Τραμπ που πέρασαν στα «ψιλά»

Γέφυρα Gordie How, η «GrabAGun», του Τραμπ Τζούνιορ και το μεγάλο «γλέντι» μετοχών του προέδρου στη δεύτερη θητεία του.

ΟΝτόναλντ Τραμπ έβγαλε πάλι από το «καπέλο» του έναν τρόπο να κάνει την υφήλιο να ξεχάσει τις περασμένες του «ατασθαλείες», προβαίνοντας σε αδιανόητες δηλώσεις, το διήμερο (7-8/9) της κομβικής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία» και «τέλος η εκεχειρία με το Ιράν»: Σαν ηλεκτρικό σήμα, τα «καπρίτσια» αυτά έκαναν τον γύρο της γης, επικαλύπτοντας ζητήματα πολύ μεγαλύτερης σημασίας, όπως τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά.

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