Μυστήριο στο Cambridge: Καθηγητής βρέθηκε νεκρός μετά από κατηγορίες για λογοκλοπή

Μόλις εννέα ημέρες μετά την παραίτησή του από το Cambridge, ο πρώην καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο.

Το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ο Jason Arday βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 41 ετών στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρώην καθηγητής του University of Cambridge βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διεύθυνση στο Battersea, κατά τις 15:12 τοπική ώρα, από την London Ambulance Service.

Εκπρόσωπος της Metropolitan Police δήλωσε: «Δυστυχώς, ένας 41χρονος άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και υποστηρίζονται από αστυνομικούς. Σε αυτό το στάδιο, ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απρόσμενος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος».

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί της Central South Command Unit της Metropolitan Police, ενώ θα συνταχθεί φάκελος και για τον ιατροδικαστή.

Είχε παραιτηθεί από το Cambridge πριν από λίγες ημέρες

Ο Arday παραιτήθηκε στις 5 Αυγούστου από τη θέση του καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο University of Cambridge, μετά από καταγγελίες για λογοκλοπή.

Η ακαδημαϊκή του πορεία είχε ήδη καταγράψει μια σημαντική στιγμή: το 2023 έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Cambridge. Ο θάνατός του έγινε γνωστός μόλις εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του από το πανεπιστήμιο. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

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