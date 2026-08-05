Πύραυλος του Elon Musk συνετρίβη στη Σελήνη: Αναμένεται κρατήρας έως και 30 μέτρων

Το τμήμα του πυραύλου που χτύπησε την σελήνη αναμενόταν να έχει επιπτώσεις αντίστοιχες με μια έκρηξη τριών τόνων δυναμίτη.

Ένα τμήμα του πυραύλου SpaceX του Elon Musk φαίνεται να προσέκρουσε στην σελήνη αφού ταξίδευε στο διάστημα με ταχύτητα επτά φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήχου. Τώρα η NASA είναι έτοιμη να μελετήσει αυτή την πρόσκρουση.

Ο πύραυλος τέθηκε σε τροχιά για πρώτη φορά το 2025 και από τότε βρίσκεται στο διάστημα. Το εγκαταλελειμμένο τμήμα είχε μήκος 12 μέτρα και μετέφερε δύο ιδιωτικά σεληνιακά σκάφη τα οποία προσεδαφίστηκαν στις 15 Ιανουαρίου του 2025.

Η πρόσκρουση με την Σελήνη

Η σύγκρουση αναμενόταν περίπου στις 9:35 π.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ ο Bill Gray ειδικός στην παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων, προβλέπει πως η σύγκρουση έγινε με περίπου 8700 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα εφτά φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήχου. Οι ειδικοί του διαστήματος περιμένουν τώρα να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα, κάτι που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο κρατήρας της πρόσκρουσης θα είναι πολύ μικρός για να γίνει ορατός με γυμνό μάτι, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν πως θα έχει διάμετρο 20 με 30 μέτρα, και θα είναι ορατός από σκάφη. Λόγω της πρόσκρουσης εκτοξεύτηκαν στο διάστημα θραύσματα ένα μεγάλο νέφος σκόνης τα οποία οι επιστήμονες θα μελετήσουν εκτενώς.

Η λάμψη της πρόσκρουσης κράτησε κάτω από ένα δευτερόλεπτο και μάλλον δεν φάνηκε. Όμως τα υλικά μπορεί να απλωθούν για μίλια και να παρακολουθούνται με όργανα για μέρες. Τηλεσκόπια στις ΗΠΑ παρακολουθούσαν την έκρηξη, αλλά οι εικόνες θα αργήσουν. Σκάφη σε τροχιά θα στείλουν φωτογραφίες τις επόμενες μέρες.

Το αποτύπωμα της σύγκρουσης

Οι επιστήμονες δεν ανησυχούν για την συγκεκριμένη σύγκρουση ούτε για τα θραύσματα, αλλά τονίζουν την έντονη απειλή λόγω των όλο και περισσότερων αντικειμένων σε τροχιά. «Εκεί πάνω γίνεται όλο και πιο στριμωγμένα», είπε ο Gray, που θα παρακολουθήσει από τον Καναδά.

Η SpaceX ωστόσο δήλωσε πως δεν ήθελε ποτέ να χτυπήσει την Σελήνη. Η σύγκρουση βέβαια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν το κομμάτι του πυραύλου πήγαινε προς τον ήλιο. Πρόκειται για την δεύτερη φορά που κομμάτι ανενεργού πυραύλου πέφτει στην Σελήνη μετά το 2022, όταν ένας κινεζικός πύραυλος είχε δημιουργήσει δύο κρατήρες.

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