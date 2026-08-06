Αγρότης έκοψε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο και κατέστρεψε τον ποταμό Λαγκ: Θα πληρώσει 700.000 ευρώ για την οικολογική καταστροφή

Βρετανός αγρότης καταδικάστηκε σε φυλάκιση και πρόστιμο περίπου 700.000 ευρώ, αφού κατέστρεψε το οικοσύστημα του ποταμού Λαγκ αφαιρώντας 71 δέντρα.

Μια ιδιωτική παρέμβαση σε αγροτική έκταση εξελίχθηκε σε μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο 68χρονος αγρότης Τζον Πράις καταδικάστηκε σε φυλάκιση και χρηματική ποινή ύψους 600.000 λιρών (περίπου 700.000 ευρώ), αφού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κοίτη του ποταμού Λαγκ (River Lugg), στην περιοχή Χέρεφορντσιρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το 2023 χρησιμοποίησε βαριά μηχανήματα μέσα στην κοίτη του ποταμού, προκειμένου να κατασκευάσει έναν δρόμο και να δημιουργήσει χώρο για τα άλογά του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνε μεγάλες ποσότητες χαλικιού από τον πυθμένα του ποταμού και ξερίζωσε 71 δέντρα που βρίσκονταν στις όχθες, καταστρέφοντας ένα οικοσύστημα που είχε διαμορφωθεί φυσικά επί δεκαετίες.

Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα θα διαρκέσουν δεκαετίες

Η απομάκρυνση του χαλικιού άλλαξε τη μορφολογία του πυθμένα και επηρέασε τη φυσική ροή των υδάτων. Παράλληλα, η εκρίζωση των δέντρων άφησε τις όχθες εκτεθειμένες στη διάβρωση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παραποτάμια βλάστηση διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση του εδάφους, ενώ η σκιά από τα δέντρα διατηρούσε χαμηλότερη τη θερμοκρασία του νερού, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση ψαριών και υδρόβιων οργανισμών.

Today, landowner John Price was sentenced to 12 months' imprisonment for the destruction of 1.5km of the protected River Lugg.



Together with @NaturalEngland, we welcome this sentence and will continue to work hard to restore the health of our rivers.



📰: https://t.co/LTezvD8ruU pic.twitter.com/G84MqewH4z — Environment Agency (@EnvAgency) April 20, 2023

Οι βρετανικές αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα και όχι μια απλή αυθαίρετη τεχνική παρέμβαση. Το δικαστήριο επέβαλε στον 68χρονο ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 600.000 λιρών, ωστόσο οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι ακόμη και αυτό το ποσό δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τη ζημιά.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο ποταμός Λαγκ θα χρειαστεί τουλάχιστον 30 χρόνια συστηματικής αποκατάστασης και παρακολούθησης για να επανέλθει στην πρότερη οικολογική του κατάσταση.

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