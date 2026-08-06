Επιστήμονες ανακάλυψαν δύο νέες εποχές στη Γη και «τελείωσαν» τις παραδοσιακές

Ερευνητές αποκάλυψαν τη δημιουργία δύο νέων εποχών στη Γη, της «εποχής της ομίχλης» και της «εποχής των σκουπιδιών», ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Επιστήμονες από το London School of Economics και το Πανεπιστήμιο της Υόρκης υποστηρίζουν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει μεταβάλει ριζικά τους φυσικούς ρυθμούς της Γης.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Live Science, τα παραδοσιακά και άλλοτε σταθερά μοτίβα των τεσσάρων εποχών αλλάζουν δραματικά, δίνοντας τη θέση τους σε νέες, αλλόκοτες περιόδους.

Οι δύο νέες εποχές στον πλανήτη Γη

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει δημιουργήσει δύο εντελώς νέες εποχές:

Η εποχή της ομίχλης: Παρατηρείται ετησίως σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως στην Ινδονησία και τη Μαλαισία όταν καίγονται τυφώνες, αλλά και στην Ινδία κατά την καύση των φυτικών υπολειμμάτων. Η εποχή των σκουπιδιών: Στο Μπαλί, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, οι μουσώνες και τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν τόνους πλαστικού στις ακτές. Το 2025, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, περισυλλέχθηκαν περισσότεροι από 3.000 τόνοι απορριμμάτων από τις ακτές. Αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται στις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και τις ΗΠΑ.

«Αρρυθμικές εποχές»: Η ανώμαλη κατάσταση που επικρατεί

Την ίδια στιγμή που γεννιούνται νέες εποχές, άλλες παραδοσιακές εξαφανίζονται ή παραμορφώνονται. Η εξαφάνιση εποχικών μοτίβων επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά ζώα, όπως τη μείωση της περιόδου αναπαραγωγής των θαλάσσιων πτηνών στη βόρεια Αγγλία, αλλά και τις χειμερινές αθλητικές περιόδους στις Άλπεις λόγω της έλλειψης χιονιού.

Παράλληλα, εμφανίζονται οι λεγόμενες «συγχρονισμένες» ή «συγκοπτόμενες» εποχές, με θερμότερα καλοκαίρια, ηπιότερους χειμώνες και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν τον ιατρικό όρο «αρρυθμικές εποχές» για να περιγράψουν τις ανώμαλες μεταβολές, όπως την πρώιμη έλευση της άνοιξης, τα επιμηκυμένα καλοκαίρια και τους αισθητά μικρότερους χειμώνες.

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