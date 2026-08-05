Κάμερα στις ακτές της Γροιλανδίας κατέγραψε την εντυπωσιακή ανατροπή ενός τεράστιου παγόβουνου, αποκαλύπτοντας την αθέατη πλευρά του που βρισκόταν κάτω από το νερό.

Μία κάμερα, που ήταν τοποθετημένη στα ανοιχτά της πόλης Ιλουλισάτ στη Γροιλανδία κατέγραψε την εντυπωσιακή στιγμή όπου ένα γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε εντελώς, στέλνοντας κύματα προς την κατεύθυνση της ακτής.

Τα παγόβουνα παραμένουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους κρυμμένα κάτω απ' την επιφάνεια της θάλασσας. Μόλις το 11% του όγκου τους προεξέχει, ενώ το υπόλοιπο τμήμα παραμένει αόρατο.

Η διαδικασία της ανατροπής ενός παγόβουνου

Κατά τη διάρκεια της τήξης ή όταν αποκόπτονται απ' την αρχική τους μάζα, μετατοπίζουν το κέντρο βάρους τους, με αποτέλεσμα να ανατρέπονται αναζητώντας μία πιο σταθερή θέση.

Το πάνω μέρος ενός παγόβουνου είναι συνήθως λευκό και καλύπτεται από χιόνι. Όταν όμως τουμπάρει, αποκαλύπτεται το κρυφό του τμήμα, το οποίο διακρίνεται για το έντονο, βαθύ μπλε χρώμα του.

Στο βίντεο που καταγράφηκε, το παγόβουνο πλησιάζει την ακτογραμμή και ακινητοποιείται προσωρινά. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία της ανατροπής. Καθώς μεγάλα στρώματα πάγου αποκολλώνται και πέφτουν στο νερό, η τεράστια μάζα αρχίζει να περιστρέφεται.

Το παγόβουνο υψώνεται για λίγα λεπτά πάνω απ' την επιφάνεια του νερού αποκαλύπτοντας τη λαμπερή μπλε βάση του, πριν καταρρεύσει με ορμή πίσω στη θάλασσα, αναποδογυρισμένο πλέον ολοκληρωτικά. Η όλη διαδικασία διήρκησε 55 λεπτά.

Όταν το λιώσιμο του πάγου ή η αποκοπή τμημάτων αλλάξει την κατανομή της μάζας του, ένας συμπαγής και φαινομενικά σταθερός όγκος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να γίνει ασταθής, περιστρεφόμενος μέχρι να βρει νέα θέση στο νερό.

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