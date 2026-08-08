Η χώρα της Ευρώπης όπου η πυρόσβεση δεν πληρώνεται - Το 95% είναι εθελοντές

Όσο η κλιματική κρίση κάνει τις αντιπυρικές περιόδους ακόμη πιο δύσκολες και απρόβλεπτες, μια χώρα της Ευρώπης βασίζει την πυροπροστασία της σε ένα διαφορετικό μοντέλο.

Καθώς δεκάδες πύρινα μέτωπα μαίνονται σε όλη την Ευρώπη, από τη Γαλλία μέχρι την Ρουμανία και από την Ισπανία μέχρι την Ελλάδα, χιλιάδες πυροσβέστες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωποι με φωτιές που εξαπλώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα, λόγω των εντεταμένων ανέμων.

Όσο η κλιματική κρίση κάνει τις αντιπυρικές περιόδους ακόμη πιο δύσκολες και απρόβλεπτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ερώτημα για το πώς οργανώνονται οι χώρες απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

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