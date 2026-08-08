Εντείνονται τα «πυροτεχνήματα» ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία: Έλεγχοι και ταλαιπωρία στα σύνορα των δύο χωρών

Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε αεροπορικά και θαλάσσια ταξίδια από την Ιταλία, καθώς εντείνεται η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα αεροπορικά και θαλάσσια ταξίδια από την Ιταλία, καθώς εντείνεται η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών της ΕΕ, κατόπιν του μεταναστευτικού επεισοδίου της Θέουτα, που υποκινήθηκε από το Μαρόκο.

Τα μέτρα, τα οποία ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα (22:00 GMT) και θα διαρκέσουν για έναν μήνα, έρχονται μια εβδομάδα αφότου η Ιταλία εισήγαγε παρόμοιους περιορισμούς μετά την εισροή περίπου 78.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, καταργώντας τη Συμφωνία του Σένγκεν.

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