Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France

Αθλήτριες στον περίφημο Γύρο της Γαλλίας χρησιμοποιούν ενισχύσεις σουτιέν για να αυξήσουν την επιφάνεια του στήθους με αποτέλεσμα να αποκτούν καλύτερη αεροδυναμική και πλεονέκτημα στον αγώνα.

Τα βλέμματα των οπαδών της γυναικείας ποδηλασίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο ενός παράξενου σκανδάλου. Αθλήτριες φέρονται να χρησιμοποιούν ενισχυτικά μαξιλάρια σουτιέν με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους και την τροποποίηση της ροής του αέρα γύρω από το σώμα.

Η μέθοδος είναι γνωστή ως "chest fairing" και παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μιας και μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση των αθλητριών, προσφέροντάς τους ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κατά την διάρκεια των αγώνων.

Η επιστημονική προσέγγιση του Chest Fairing

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ένα μικρότερο στήθος μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός «θύλακα αέρα» στο ύψος της κοιλιάς και του διαφράγματος, αυξάνοντας οριακά τον συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης της αθλήτριας.

Ο Bert Blocken, καθηγητής αεροδυναμικής στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκωτίας, δήλωσε πως η τεχνική του Chest Fairing μπορεί να προσφέρει έως και 3,6% μείωση της αντίστασης. Το νούμερο μπορεί να φαίνεται μικρό, όμως στον αθλητισμό που και το παραμικρό πλεονέκτημα είναι καθοριστικό, αυτή η τεχνική μπορεί να κάνει την διαφορά και να προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα.

Έλεγχοι και αντιδράσεις στον Γύρο της Γαλλίας

Η πρακτική του chest fairing αναφέρθηκε αρχικά τον περασμένο μήνα από την ολλανδική εφημερίδα «WielerFlits», προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον χώρο της γυναικείας ποδηλασίας. Στις 4 Αυγούστου, οι ποδηλάτριες που συμμετείχαν στον φετινό Γύρο της Γαλλίας υποβλήθηκαν σε επιπλέον έλεγχο του αγωνιστικού τους εξοπλισμού. Δεν είναι σαφές αν οι έλεγχοι αποκάλυψαν τη χρήση ενισχυτικών μαξιλαριών στήθους, είναι όμως σαφές ότι οι διοργανωτές επιδιώκουν να αποθαρρύνουν αυτή την πρακτική.

Η επιτροπή του Γύρου της Γαλλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμόρφωση σε σχέση με μη απαραίτητα στοιχεία των ενδυμάτων τα οποία ενδέχεται να τροποποιούν τη μορφολογία των αθλητριών.

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