Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο
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Ο πατέρας της υποστήριξε ότι δεν εντόπιζε αναπνοή και σφυγμό στην κόρη του
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν μια 15χρονη κοπέλα ξύπνησε μέσα στο φέρετρό της, έπειτα από περίπου οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας της, καθώς η οικογένειά της την είχε θεωρήσει νεκρή.
Η νεαρή, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Yuleidy Ixcotoyac, βρισκόταν σε αγρυπνία στην κοινότητα El Jocote, στο διαμέρισμα του Κιτσέ, όταν οι παρευρισκόμενοι παρατήρησαν κινήσεις μέσα στο φέρετρο. Τότε αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να τη βοηθήσουν.
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