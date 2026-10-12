Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν αποκάλυψε ανεξάρτητος ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε τραύματα που ενδέχεται να προήλθαν από πάλη.

Ο Dr. Μάικλ Φρίμαν, εταίρος του Βασιλικού Κολεγίου Παθολογοανατόμων του Λονδίνου, προχώρησε σε ανεξάρτητη εξέταση των ιατρικών αρχείων του Τζέφρι Επστάιν, αμφισβητώντας την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνουν τραυματισμούς που δεν δικαιολογούνται από απαγχονισμό.

Τα σημάδια πάλης και οι αμφισβητούμενες εκδοχές

Ο Βρετανός επιστήμονας έλαβε τον πλήρη φάκελο της ιατροδικαστικής εξέτασης από τον αδελφό του Επστάιν, Μαρκ, και ετοιμάζεται να παρουσιάσει την έκθεσή του στις 16 Νοεμβρίου στο University College του Λονδίνου.

Μεταξύ των ευρημάτων, ο Dr, Φρίμαν ξεχωρίζει σημάδια πάνω από την αυλάκωση του λαιμού που μοιάζουν με αμυχές από νύχια, υποδηλώνοντας πιθανή προσπάθεια του Επστάιν να αφαιρέσει το βρόχο.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν εξηγούνται από έναν αυτοκτονικό απαγχονισμό, αλλά είναι συμβατά με μια πιθανή πάλη. Είχε τραύματα που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να έχουν προκληθεί από το μέσο απαγχονισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής επισημαίνει ανεξήγητα τραύματα στον αριστερό ώμο, πίσω από τον αυχένα και στο πρόσωπο, ενώ στηλιτεύει την απουσία φωτογραφιών που να δείχνουν τη σορό στην κατάσταση που εντοπίστηκε.

Η αυτοκτονία παραμένει η επίσημη αιτία θανάτου

Από την πλευρά της, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης απορρίπτει τους ισχυρισμούς και εμμένει στο αρχικό της πόρισμα του Αυγούστου του 2019 περί αυτοκτονίας.

Ο αδελφός του θανόντος, Μαρκ Επστάιν, χαιρέτισε την ανεξάρτητη έρευνα, τονίζοντας πως εάν η ίδια επιστημονική ανάλυση είχε πραγματοποιηθεί εξαρχής, οι αρχές δεν θα είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

Τα πλήρη στοιχεία αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα, ώστε να αξιολογηθούν εκ νέου από την επιστημονική κοινότητα.

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