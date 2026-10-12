Ταξιδεύουμε μέχρι να τα διαλύσουμε: 3 παγκόσμια μνημεία που «καταστρέφονται»

Μάτσου Πίτσου, Βενετία και σπήλαιο Λασκό0. 3 διάσημα αξιοθέατα που απειλούνται από τον υπερτουρισμό και τη φθορά.

Ποιος θα φανταζόταν ότι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ταξιδεύουν για να θαυμάσουν μερικά από τα σπουδαιότερα μνημεία του πλανήτη θα μπορούσαν τελικά να συμβάλουν στη φθορά τους;

Ο υπερτουρισμός αποτελεί πλέον σημαντική πρόκληση για ιστορικούς χώρους, φυσικά τοπία και ολόκληρες πόλεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mirror, η οργάνωση Responsible Travel έχει καταγράψει 98 τοποθεσίες σε 63 χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την υπερβολική τουριστική δραστηριότητα. Ορισμένες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ άλλες έχουν κλείσει για το κοινό.

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