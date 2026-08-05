Οργή στη Βρετανία με απόφαση της κυβέρνησης: Αποφυλακίζουν 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Η βρετανική κυβέρνηση προωθεί σχέδιο αποφυλάκιση πάνω από 9.000 δραστών ενδοοικογενειακής βίας σε διάστημα τριών χρόνων.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία το σχέδιο της κυβέρνησης των Εργατικών για την αποσυμφόρηση των φυλακών, καθώς υπολογίζεται πως περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας θα αφεθούν ελεύθεροι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το μέτρο προβλέπει την πρόωρη αποφυλάκιση περίπου 3.000 κακοποιητών ετησίως. Οι Συντηρητικοί υπολογίζουν πως έως το τέλος της θητείας των Εργατικών, το 2029, ο αριθμός θα φτάσει τους 9.371.

Σκληρή επίθεση από βουλευτές και θύματα των κακοποιητών

Θύματά τους, οργανώσεις αλλά και πολιτικοί όλων των παρατάξεων εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση σε αυτό το σχέδιο.

Η Σουέλα Μπράβερμαν (Reform UK), κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους», ενώ ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «ντροπή» το μέτρο, τονίζοντας πως μπαίνουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Βουλευτές των Εργατικών, όπως η Άλισον Γκάρντνερ και η Σάρα Τσάμπιον, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των θυμάτων πρέπει να προηγείται.

Τι προβλέπει το αμφιλεγόμενο σχέδιο

Το σχέδιο, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο και σκοπεύει να βοηθήσει στην ελάφρυνση του υπερπλήρους σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, ορίζει αποφυλάκιση στο 1/2 της ποινής, αντί για 2/3 που ίσχυαν για τα σοβαρά αδικήματα και στο 1/3 της ποινής αντί για το 1/2 στα ελαφρύτερα.

Καθώς η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί αυτοτελές αδίκημα στη βρετανική νομοθεσία, οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε καταδίκες για παρενόχληση, ψυχολογικό καταναγκασμό και παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων. Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει λόγο για «αυθαίρετους αριθμούς».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ