Βραζιλία: Εντόπισαν υδρογονάνθρακες σε βάθος 2.886 μέτρων

Η βραζιλιάνικη πετρελαϊκή εταιρεία Petrobras εντόπισε υδρογονάνθρακες σε υπερβαθιά νερά στα ανοιχτά της Αμάπα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την πετρελαϊκή έρευνα στην περιοχή.

Η Petrobras ανακοίνωσε την παρουσία υδρογονανθράκων στη λεκάνη του Δέλτα του Αμαζονίου, σε περιοχή υπερβαθέων υδάτων που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική παραγωγή πετρελαίου της Βραζιλίας.

Η ένδειξη προέκυψε κατά τη γεώτρηση της ερευνητικής γεώτρησης Morpho, στο τεμάχιο FZA-M-59, ανοιχτά των ακτών της πολιτείας Αμάπα. Η ανακοίνωση έγινε στις 14 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με την Petrobras, η παρουσία υδρογονανθράκων επιβεβαιώθηκε από ηλεκτρικές καταγραφές και άλλα στοιχεία που εντοπίστηκαν στα πετρώματα κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αν πρόκειται κυρίως για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή συνδυασμό των δύο, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εκτίμηση για το μέγεθος του κοιτάσματος.

Η γεώτρηση σε βάθος 2.886 μέτρων

Η γεώτρηση 1-BRSA-1405-APS, όπως είναι η τεχνική ονομασία της Morpho, βρίσκεται περίπου 175 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αμάπα και σχεδόν 500 χιλιόμετρα από τις εκβολές του Αμαζονίου. Το σημείο βρίσκεται σε θαλάσσιο βάθος 2.886 μέτρων, δηλαδή σχεδόν τρία χιλιόμετρα νερού χωρίζουν την επιφάνεια της θάλασσας από τον πυθμένα, όπου ξεκινά η γεώτρηση.

Το τεμάχιο FZA-M-59 αποτελεί τμήμα του λεγόμενου Ισημερινού Περιθωρίου, μιας εκτεταμένης θαλάσσιας ζώνης που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Αμάπα, της Παραΐμπα, του Μαρανιάο, του Πιαουί, της Σεαρά και του Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε. Η Petrobras κατέχει το 100% του τεμαχίου και είναι ο διαχειριστής του. Η περιοχή αποκτήθηκε στον 11ο γύρο παραχωρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Βιοκαυσίμων της Βραζιλίας το 2013.

Η ανακάλυψη δεν σημαίνει ακόμη νέο κοίτασμα

Παρά τη σημασία της ανακοίνωσης, η παρουσία υδρογονανθράκων δεν σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί ήδη ένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Η Petrobras θα πρέπει να εξετάσει την ποιότητα του ταμιευτήρα και να προσδιορίσει αν η μελλοντική παραγωγή θα είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη.

Για να χαρακτηριστεί μια ανακάλυψη εμπορικά αξιοποιήσιμη, δεν αρκεί η ύπαρξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Πρέπει να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, το μέγεθος της συσσώρευσης, το πορώδες των πετρωμάτων, η δυνατότητα ροής μέσα στον ταμιευτήρα, τα χαρακτηριστικά των υδρογονανθράκων και το κόστος ανάπτυξης μιας εγκατάστασης παραγωγής. Επομένως, δεν σημαίνει ότι επίκειται άμεσα η εγκατάσταση πλατφόρμας ή η έναρξη παραγωγής. Η γεώτρηση συνεχίζεται ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα και ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες γεωτρήσεις για να προσδιοριστούν τα όρια και το δυναμικό του ταμιευτήρα.

Γιατί η ανακάλυψη έχει σημασία

Η ανακάλυψη είναι σημαντική επειδή δίνειτα πρώτα άμεσα στοιχεία από τα πετρώματα μιας περιοχής που θεωρείται πιθανό νέο πετρελαϊκό πεδίο για τη Βραζιλία. Η χώρα χρειάζεται νέα αποθέματα, καθώς τα μεγάλα κοιτάσματα προαλατωμάτων στις λεκάνες Santos και Campos αναμένεται να κορυφώσουν την παραγωγή τους από το 2034-2035 και στη συνέχεια να αρχίσουν να υποχωρούν.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από τις μεγάλες πετρελαϊκές ανακαλύψεις στη γειτονική Γουιάνα. Οι γεωλογικές ομοιότητες δεν εγγυώνται αντίστοιχα κοιτάσματα, όμως κάνουν την περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για περαιτέρω έρευνα. Η γεώτρηση Morpho έδωσε πλέον πραγματικά δεδομένα από το υπέδαφος και όχι μόνο εκτιμήσεις από σεισμικές έρευνες. Οι επόμενες γεωτρήσεις θα δείξουν αν οι υδρογονάνθρακες υπάρχουν σε ποσότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες πετρελαϊκές περιοχές της Βραζιλίας τις επόμενες δεκαετίες.

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