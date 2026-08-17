Μυστηριώδες «δαιμονικό» πλάσμα ανακαλύφθηκε να κρύβεται κάτω από το «Area 51» της Αλαμπάμα

Το νέο είδος ονομάστηκε Demogorgonichthys arcanus, μια ονομασία που μπορεί να αποδοθεί ως «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων»

Μια εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη έγινε σε ένα από τα πιο απρόσμενα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών: βαθιά κάτω από μια στρατιωτική εγκατάσταση στην Αλαμπάμα, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος ψαριού, το οποίο ζει σε απόλυτο σκοτάδι και έχει εξελιχθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα υπόλοιπα ψάρια των σπηλαίων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr

