Σάλος με διαγωνιζόμενη της Eurovision: Κατηγορείται για ρατσισμό και ξενοφοβία

Η νεαρή τραγουδίστρια σχολίασε δημοσίευση μιας influencer από το Ισραήλ, η οποία αφορούσε έναν μουσουλμάνο στην Βρετανία.

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μια τραγουδίστρια που έλαβε μέρος στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η οποία ανέβασε ένα κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υποστηρίζοντας μια influencer η οποία σχολίαζε με έντονο ύφος έναν νεαρό μουσουλμάνο που μιλούσε με αρνητικό τρόπο για τα σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο.

Η Atvara, η 33χρονη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος την Λετονία στην Eurovision, ανέβασε το βίντεο μιας Influencer σε story και σχολίασε πως όποιος μετακομίζει σε μια ξένη χώρα πρέπει να σέβεται τις αξίες και την κουλτούρα της, και να μην προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του. Αμέσως πολλοί λογαριασμοί στο Χ και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έσπευσαν να μιλήσουν αρνητικά και να κατηγορίσουν την τραγουδίστρια για ρατσισμό και ξενοφοβία εναντίον των μουσουλμάνων.

Η επίμαχη δημοσίευση

Στο αρχικό βίντεο εμφανίζεται ένας νεαρός μουσουλμάνος που σχολιάζει αρνητικά μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας πως όλο το σούπερ μάρκετ διαθέτει «κανονικά τρόφιμα», ενώ υπάρχουν μόνο μερικά ράφια με Halal προϊόντα, δηλαδή τα επιτρεπτά τρόφιμα σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο (δεν περιέχει χοιρινό, έχει σφαγεί σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες κλπ.).

Στην συνέχεια η influencer αναφέρει στο βίντεο της πως αυτό συμβαίνει επειδή δεν βρίσκεται σε ένα μουσουλμανικό σούπερ μάρκετ και συνεχίζει λέγοντας πως την παραξενεύει η αίσθηση του δικαιώματος που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε χώρες που είναι εντελώς αντίθετες με όσα πιστεύουν και όσα είναι σαν άνθρωποι και αντί να προσαρμοστούν κάνουν κινήσεις όπως αυτές. Συνέχισε λέγοντας πως κανένας άγγλος δεν θα πήγαινε σε μια μουσουλμανική χώρα ρωτώντας γιατί το σούπερ μάρκετ έχει μόνο Halal προϊόντα.

Τι δήλωσε η τραγουδίστρια

Η Λετονή καλλιτέχνης σχολίασε την δημοσίευση συμφωνώντας με όσα έλεγε η influencer, σχετικά με τις αξίες και την κουλτούρα της κάθε χώρας, ενώ δεν δίστασε να προσθέσει πως είναι της μόδας να αποκαλείς κάποιον ρατσιστή επειδή δεν συμφωνεί με την «αυθαιρεσία των μεταναστών».

Τέλος έγραψε πως η λογική του «είμαστε όλοι ίσοι και ας μεγαλώσαμε εντελώς διαφορετικά» είναι αυτή που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη εξέγερση μεταξύ λαών και τότε είναι που θα υποφέρουν όλοι.

Αυτή της η δήλωση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μια θύελλα αντιδράσεων εναντίον της στα social media, με φαν του διαγωνισμού και μη, να την κατηγορούν πράγματι για ρατσισμό και ξενοφοβία. Η ίδια δεν έχει προβεί σε κάποια περαιτέρω δήλωση.

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