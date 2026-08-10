Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

Ανάμεσα στους ρόλους που σφράγισαν την πορεία του ηθοποιού ήταν εκείνοι του Μήτσου και του Μάιμου στο θρυλικό «Κάμπινγκ» της ΕΡΤ.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ανάμεσα στους ρόλους που σφράγισαν την πορεία του ήταν και εκείνοι στο θρυλικό «Στο Κάμπινγκ» της ΕΡΤ, όπου δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο χαρακτήρα: υποδύθηκε τόσο τον Μήτσο όσο και τον Μάιμο, δύο από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σειράς.

Το «Στο Κάμπινγκ», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1989 σε 13 επεισόδια, έμελλε να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Και ο Καλογερόπουλος υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας από τους πρωταγωνιστές της. Ήταν ένας από τους ανθρώπους γύρω από τους οποίους ουσιαστικά χτίστηκε η ίδια η σειρά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr