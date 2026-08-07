Η απάντηση της Μπάρκα σε σχόλιο για την εμφάνισή της: «Μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης»

Η Δανάη Μπάρκα απάντησε σε σχόλιο που έγινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης».

Η Δανάη Μπάρκα, φροντίζει πάντα να επιστρατεύει το χιούμορ της για να απαντήσει σε σχόλια που δέχεται στα social media. Έτσι και αυτή τη φορά, με διάθεση αυτοσαρκασμού επέλεξε να απαντήσει κάτι που γράφτηκε για την εμφάνισή της, όταν κάποιος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε πως έχει προχωρήσει σε πλαστικές επεμβάσεις.

Αφορμή γι'αυτό το σχόλιο στάθηκε μια ανάρτηση που είχε κάνει η Δανάη Μπάρκα στο Instagram πριν από περίπου 10 ημέρες, μέσα από την οποία παρουσίασε το νέο look των μαλλιών της.

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