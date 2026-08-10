Οι celebrities σάλπαραν στο Αιγαίο για τις διακοπές τους - Το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από τα post τους

Η εγχώρια showbiz βρίσκεται στο Αιγαίο, μοιράζοντας στα social media καρτ ποστάλ από τις διακοπές της.

Αν η 10η Αυγούστου σε βρίσκει στην πόλη, μπροστά από τον υπολογιστή, μην νιώθεις μόνος. Είμαστε πολλοί που ακόμα εργαζόμαστε κι ας πηγαίνουμε καθημερινά νοητά διακοπές μέσα από τις αναρτήσεις των celebrities στα social media. Κυκλάδες και Κρήτη είχαν γι’ ακόμα μια φορά την τιμητική τους, με ηθοποιούς, παρουσιαστές και τραγουδιστές να τα προτιμούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Απολύτως λογικό; Απολύτως.

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του Αυγούστου κι ενώ μετράμε αντίστροφα για τις δικές μας διακοπές, χαζεύουμε όλα αυτά τα ωραία post που έχουν «πλημμυρίσει» το timeline μας και μας μεταφέρουν στην ακτή, εκεί που σκάει το κύμα. Η αλήθεια είναι, πως οι Έλληνες celebrities δεν μας άφησαν παραπονεμένους ούτε αυτό το καλοκαίρι, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από τον εκάστοτε παράδεισο. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου και αυτό δεν κρύβεται.

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