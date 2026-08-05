Καλλιτέχνες καταγγέλουν: Ζητούν την δημιουργία σχολής Τσίρκου στην Ελλάδα (vid)

Σύμφωνα με τους ίδιους η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες που δεν διαθέτει Σχολή Τεχνών Τσίρκου στα πανεπιστήμιά της.

Με την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων να έχει μόλις φτάσει στο τέλος της, υπάρχει μια κουβέντα που λαμβάνει χώρα πάντα αυτές τις μέρες του καλοκαιριού και αφορά το ποιες σχολές θα πρέπει να επιλέξει κάποιος. Τι γίνεται όμως αν δεν υπάρχει σχολή πάνω στο αντικείμενο της αρεσκείας των μαθητών;

Την απάντηση δίνουν δύο νεαροί καλλιτέχνες σε μια συνέντευξη στα social media όπου αναφέρουν πως ενώ θα έπρεπε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σχολή που να ασχολείται με τις τέχνες του Τσίρκου!

Τι αναφέρουν οι καλλιτέχνες

Οι καλλιτέχνες κατηγορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λέγοντας πως σε όλες τις χώρες του εξωτερικού υπάρχουν ολόκληρα πανεπιστήμια, ενώ στην χώρα μας δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μια απλή σχολή τεχνών τσίρκου.

Συνεχίζει λέγοντας πως έχει γίνει προσπάθεια να εξαφανιστούν εντελώς οι καλλιτέχνες χωρίς κάποιο πτυχίο πάνω στην συγκεκριμένη τέχνη και να αντικατασταθούν από απόφοιτους Σχολών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που έχουν κάποια ειδίκευση σε ακροβατική και εναέρια γυμναστική.

Οι θετικές επιδράσεις των ζογκλερικών τεχνών

Άλλοι καλλιτέχνες δηλώνουν πως στο εξωτερικό, τα ζογκλερικά διδάσκονται ακόμα και ως μάθημα επιλογής σε κάποια σχολεία. Στα θετικά, αναφέρουν πως η εκμάθηση αυτών, οδηγεί στην μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ενώ υπάρχουν και έρευνες που δείχνουν πως μπορεί να συμβάλει στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

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