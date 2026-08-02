Δεν είναι ούτε η Νέα Υόρκη ούτε η Καλιφόρνια: Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις αμερικανικές πολιτείες με τη μεγαλύτερη αναλογία κατά συρροή δολοφόνων, με το Ουαϊόμινγκ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Με 3.615 γνωστούς κατά συρροή δολοφόνους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδείξει περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ευθύνονται για περίπου το 66% των γνωστών περιπτώσεων παγκοσμίως.

Ο αριθμός αυτός είναι περισσότερο από 18 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τη Ρωσία (196) και το Ηνωμένο Βασίλειο (190), που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Μεταξύ των πιο διαβόητων Αμερικανών κατά συρροή δολοφόνων συγκαταλέγονται ο Ted Bundy, ο Jeffrey Dahmer και ο John Wayne Gacy, οι οποίοι άφησαν ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην ιστορία του εγκλήματος όσο και στις πρακτικές των διωκτικών αρχών.

Οι πέντε πολιτείες με τη μεγαλύτερη αναλογία

Σύμφωνα με τη μελέτη της PokerTube, το Ουαϊόμινγκ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 13,59 κατά συρροή δολοφόνους ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή περίπου έναν για κάθε 73.584 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αλάσκα, με 12,21 κατά συρροή δολοφόνους ανά εκατομμύριο κατοίκους, που αντιστοιχεί περίπου σε έναν για κάθε 81.900 κατοίκους. Τρίτο κατατάσσεται το Όρεγκον, όπου έχουν καταγραφεί 32 κατά συρροή δολοφόνοι ή 7,49 ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στην πολιτεία έχουν αποδοθεί 175 γνωστά θύματα, ενώ η πιθανότητα αντιστοιχεί σε περίπου έναν δράστη ανά 133.500 κατοίκους. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Μοντάνα, με 6,99 ανά εκατομμύριο κατοίκους, και το Μιζούρι, όπου έχουν καταγραφεί 41 κατά συρροή δολοφόνοι, δηλαδή 6,54 ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Ο James Thompson, στρατηγικός αναλυτής της PokerTube, σημειώνει ότι οι μεγαλύτερες «εστίες» κατά συρροή δολοφόνων εντοπίζονται κυρίως στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς έξι από τις δέκα πρώτες της λίστας βρίσκονται στη Δύση. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να αναγνωριστεί ένας κατά συρροή δολοφόνος πριν διαπράξει εγκλήματα. Ωστόσο, επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά, έλλειψη ενσυναίσθησης ή μεταμέλειας, χειριστική συμπεριφορά και ιστορικό κακοποίησης άλλων μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια. Προσθέτει ακόμη ότι η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων μοτίβων και η παροχή υποστήριξης ή επαγγελματικής βοήθειας μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη μελλοντικών εγκλημάτων.

Τι θεωρείται κατά συρροή δολοφόνος

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το Psychology Today, ως κατά συρροή δολοφόνος χαρακτηρίζεται συνήθως ένα άτομο που έχει δολοφονήσει τρεις ή περισσότερους ανθρώπους σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα. Ορισμένοι εγκληματολόγοι προσθέτουν ότι τα εγκλήματα πρέπει να συνδέονται και με συγκεκριμένο ψυχολογικό κίνητρο, όπως η σεξουαλική ικανοποίηση.

Παρότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν πολλαπλές ανθρωποκτονίες, οι ειδικοί κάνουν σαφή διάκριση. Ο κατά συρροή δολοφόνος δρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με μεσοδιαστήματα μεταξύ των εγκλημάτων, γνωστά ως «περίοδος αποκλιμάκωσης». Αντίθετα, ο μαζικός δολοφόνος διαπράττει όλες τις δολοφονίες σε ένα και μοναδικό περιστατικό.

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