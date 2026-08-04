Μάχη με τη φωτιά στην Αττική για 5η ημέρα: Ολονύχτια κόλαση με αναζωπυρώσεις - Στάχτη 133.000 στρέμματα
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Γεμάτο μικροεστίες το μέτωπο στην Ψάθα: Μάχη από τα εναέρια μέσα - Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό.
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