Μάχη με τη φωτιά στην Αττική για 5η ημέρα: Ολονύχτια κόλαση με αναζωπυρώσεις - Στάχτη 133.000 στρέμματα

Επιμέλεια:  Newsroom
Μάχη με τη φωτιά στην Αττική για 5η ημέρα: Ολονύχτια κόλαση με αναζωπυρώσεις - Στάχτη 133.000 στρέμματα
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