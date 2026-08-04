Καθηγητής θρησκευτικών απολύθηκε επειδή πήρε διαζύγιο και ξαναπαντρεύτηκε: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή του

Καθηγητής θρησκευτικών απολύθηκε επειδή πήρε διαζύγιο και τέλεσε πολιτικό γάμο με το Ανώτατο Δικαστήριο να επικυρώνει την απόφαση, αφού βασίστηκε σε κριτήρια θρησκευτικής καταλληλότητας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας τάχθηκε υπέρ της απόλυσης ενός καθηγητή Θρησκευτικών, ο οποίος έχασε τη θέση του σε δημόσια σχολεία όταν πήρε διαζύγιο και παντρεύτηκε ξανά με πολιτικό γάμο.

Οι δικαστές έκριναν ότι η λύση της σύμβασης είναι ορθή, καθώς η Επισκοπή απέσυρε την εμπιστοσύνη της βασιζόμενη αποκλειστικά σε θρησκευτικούς λόγους. Ο εκπαιδευτικός δίδασκε το μάθημα από το 1984.

Η συμφωνία που δεν υλοποιήθηκε

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2010, όταν η επισκοπή ενημέρωσε τον καθηγητή για την απώλεια της εμπιστοσύνης του επισκόπου. Του προσφέρθηκε η ευκαιρία να διατηρήσει τη θέση του αν ακύρωνε τον πρώτο του γάμο μέσω της Εκκλησίας.

Αν και ο καθηγητής δέχθηκε, το εκκλησιαστικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης, με τον ίδιο να μην ασκεί έφεση.

Το 2011, η Επισκοπή του αφαίρεσε οριστικά το πιστοποιητικό διδασκαλίας. Σε σχετική ερώτηση των εκπαιδευτικών αρχών, η επισκοπή δικαιολόγησε την απόφαση αναφέροντας ότι λήφθηκε για την «αποφυγή σκανδάλου» και την «προστασία της ευαισθησίας γονέων και μαθητών», καθώς η νέα προσωπική του κατάσταση θεωρήθηκε ασύμβατη με την καθολική ηθική.

Δικαιώθηκε η Εκκλησία στα δικαστήρια

Ο καθηγητής προσέφυγε στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας διακρίσεις και παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Παρότι πρωτόδικα δικαιώθηκε, το Εφετείο και στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψαν την προσφυγή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πολιτικά δικαστήρια οφείλουν να ελέγχουν μόνο αν η αφαίρεση της εκκλησιαστικής αδείας βασίζεται σε αμιγώς θρησκευτικά ή ηθικά κριτήρια.

Όπως επιβεβαιώθηκε, η Επισκοπή εφάρμοσε θρησκευτικά κριτήρια καταλληλότητας χωρίς να χρησιμοποιήσει παράνομες μεθόδους για να ερευνήσει την προσωπική ζωή του εργαζομένου.

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