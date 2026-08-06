Το μυστήριο με το «rainbow baby» λύθηκε μετά από 65 χρόνια: Η πιο συγκινητική ιστορία υιοθεσίας

65χρονος άνδρας που εγκαταλείφθηκε ως βρέφος σε πολυκατοικία του Λονδίνου έμαθε επιτέλους την ταυτότητα της βιολογικής του μητέρας χάρη σε ένα τεστ DNA.

Ο David Stevenson, ο οποίος είχε γίνει πρωτοσέλιδο πριν από 65 χρόνια ως το «Rainbow Baby» όταν βρέθηκε τυλιγμένος με πολύχρωμα ρούχα σε πολυκατοικία του Λονδίνου, κατάφερε τελικά να εξιχνιάσει το μυστήριο της καταγωγής του.

Αν και ο ίδιος ενημερώθηκε ότι η βιολογική του μητέρα, Petra, απεβίωσε το 2010, η ταυτοποίηση των συγγενών του στην Ολλανδία του προσέφερε τη λύτρωση που αναζητούσε επί δεκαετίες.

Το τεστ DNA και η σύνδεση με την Ολλανδία

Η ανατροπή ήρθε όταν ένα οικιακό τεστ DNA έδειξε ότι ο 65χρονος είχε έναν δεύτερο ξάδερφο στο Βανκούβερ του Καναδά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η ευρύτερη οικογένεια ζει στο Ρότερνταμ.

Με τη συνδρομή της τηλεοπτικής εκπομπής «Long Lost Family», η θεία του, Marianne, και τα πρώτα του ξαδέρφια υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η Petra ήταν η βιολογική του μητέρα. Η οικογένεια δεν γνώριζε καν ότι η νεαρή τότε γυναίκα είχε μείνει έγκυος.

Το χρονικό της εγκατάλειψης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, η μητέρα του γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1940 και μεγάλωσε σε αυστηρό καθολικό περιβάλλον. Σε ηλικία 19 ετών ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου συνελήφθη ο David, και στη συνέχεια εργάστηκε στην Αγγλία.

Ο David Stevenson εκτιμά ότι η μητέρα του είχε κανονίσει να τον προσέχει κάποιος τις πρώτες ημέρες της ζωής του πριν τον αφήσει στον διάδρομο της πολυκατοικίας. Η Petra επέστρεψε αργότερα στην Ολλανδία, παντρεύτηκε αλλά δεν απέκτησε άλλα παιδιά, ενώ ο ίδιος υιοθετήθηκε από μια στοργική οικογένεια στη Βρετανία, δημιουργώντας στη συνέχεια τη δική του οικογένεια.

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