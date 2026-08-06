Ρουμανία: Βυθίζουν φορτία με πέτρες στον Δούναβη για να σώσουν τον πυρηνικό σταθμό της χώρας

Η παρατεταμένη ξηρασία απειλεί τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Τσερναβόντα στη Ρουμανία, με τις αρχές να ρίχνουν φορτηγίδες στον Δούναβη.

Η Ρουμανία προχώρησε σε μια ασυνήθιστη τεχνική λύση προκειμένου να αποτρέψει τη διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει σημαντικά τη στάθμη του Δούναβη.

Οι αρχές σχεδιάζουν να βυθίσουν τέσσερις φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες στο ποτάμι, ώστε να δημιουργηθεί ένα είδος υποβρύχιου φράγματος που θα αυξήσει τη στάθμη του νερού κατά περίπου 10 εκατοστά και θα κατευθύνει μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα.

Η έκρηξη που δεν έφερε το αποτέλεσμα που περίμεναν

Πριν από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο ρουμανικός στρατός πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή Πιρτζόαϊα, χρησιμοποιώντας περίπου 180 κιλά εκρηκτικών, με στόχο να αλλάξει τη ροή του ποταμού και να αυξήσει την παροχή νερού προς την εγκατάσταση. Η επιχείρηση κατάφερε να ενισχύσει ελαφρώς τη ροή του Δούναβη, όμως δημιούργησε ισχυρότερα ρεύματα από τα αναμενόμενα, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των φορτηγίδων στο σημείο όπου επρόκειτο να βυθιστούν. Παρά τις δυσκολίες, η παρέμβαση έδωσε στις αρχές περισσότερο χρόνο ώστε να διατηρηθούν τα απαραίτητα επίπεδα νερού για τη λειτουργία του σταθμού.

Ο πυρηνικός σταθμός της Τσερναβόντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ηλεκτροδότησης της Ρουμανίας. Οι δύο αντιδραστήρες του καλύπτουν περίπου το 20% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ήδη ένας από τους δύο αντιδραστήρες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της έλλειψης νερού, ενώ μια πλήρης διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πίεση στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Η Ρουμανία διαθέτει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αιολική και ηλιακή ενέργεια, όμως καμία δεν μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα τη σταθερή παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας.

Νέα μέτρα αν συνεχιστεί η ξηρασία

Το Βουκουρέστι εξετάζει ήδη την εφαρμογή επιπλέον τεχνικών παρεμβάσεων και μεγαλύτερων επενδύσεων σε υδραυλικά έργα, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι δύσκολες συνθήκες ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι αρχές βρίσκονται σε αγώνα δρόμου ώστε να εξασφαλίσουν την απαραίτητη παροχή νερού και να αποφύγουν την πλήρη διακοπή του πυρηνικού σταθμού.

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