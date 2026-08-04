«Ασπίδα προστασίας» από τους πυροσβέστες στη δημοσιογράφο του OPEN: «Εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση όπου υπερασπίζεται τη δημοσιογράφο του OPEN, όπου είχε μία άτυχη στιγμή στο, αδιαμφησβήτητα εξουθενωτικό, ρεπορτάζ στο πύρινο μέτωπο.

Στο πλευρό της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου τάσσεται το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από πλάνο ζωντανής μετάδοσης όπου η ίδια εμφανίστηκε να χαμογελά στο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι πυροσβέστες υπερασπίζονται την επαγγελματική της στάση, τονίζοντας πως έχουν βρεθεί μαζί της αμέτρητες φορές στην πρώτη γραμμή: «Την γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Προσπαθεί πάντα με σεβασμό στους πυροσβέστες να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών - Δασοκομάντος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος

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