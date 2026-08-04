1.500 πλοία «κολλημένα» στα Στενά του Ορμούζ: Φόβοι για εξάπλωση ξενικών οργανισμών στους ωκεανούς

Σχεδόν 1.500 πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ, όπου οργανισμοί προσκολλώνται στα κύτη τους και απειλούν να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο.

Περίπου 1.500 πλοία έχουν παραμείνει εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν η θαλάσσια δίοδος έκλεισε επ’ αόριστον. Εκατοντάδες ακόμη πλοία βρίσκονται ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών πάνω στα κύτη τους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα πλοία αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε «οχήματα μεταφοράς» ξενικών ειδών, τα οποία όταν επιστρέψουν σε κανονικά δρομολόγια ενδέχεται να εισβάλουν σε νέες θαλάσσιες περιοχές.



Φύκια, μικρόβια και όστρακα κολλούν στα πλοία μέσα σε λίγες ημέρες

Το φαινόμενο, γνωστό ως βιοεπικάθιση (biofouling), αφορά τη συσσώρευση οργανισμών στις υποβρύχιες επιφάνειες των πλοίων. Φύκια, μικρόβια, πεταλίδες και μύδια μπορούν να εγκατασταθούν στα κύτη μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Ακόμη και ειδικές αντιρρυπαντικές επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία των πλοίων δεν αποτελούν απόλυτη λύση, καθώς με την πάροδο του χρόνου φθείρονται από τη συνεχή έκθεση στο θαλασσινό νερό και την ανάπτυξη οργανισμών.

Διεθνής ομάδα θαλάσσιων ερευνητών με επικεφαλής το Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ (UMCES) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα πλοία που παραμένουν στάσιμα για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα πλοία στην περιοχή του Κόλπου παρέμειναν ακινητοποιημένα για χρονικό διάστημα έως και 40 φορές μεγαλύτερο από μια συνηθισμένη παραμονή σε λιμάνι. Οι οργανισμοί που ζουν στα ρηχά και ιδιαίτερα αλμυρά νερά του Περσικού Κόλπου έχουν προσαρμοστεί σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι προσαρμογές αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσής τους όταν μεταφερθούν σε άλλα σημεία του πλανήτη.

Φόβοι για παγκόσμια εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οργανισμοί όπως η πεταλίδα Amphibalanus improvisus μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα σε θερμά νερά. Οι προνύμφες τους απελευθερώνονται στη θάλασσα και αναζητούν νέες επιφάνειες για να εγκατασταθούν και να συνεχίσουν τον κύκλο αναπαραγωγής τους. Με σχεδόν 2.000 πλοία ακινητοποιημένα, οι διαθέσιμες επιφάνειες για αποικισμό είναι αμέτρητες. Παράλληλα, ορισμένα είδη που μεταφέρονται με τα πλοία μπορεί να λειτουργήσουν ως παράσιτα ή να προκαλέσουν ασθένειες σε τοπικούς πληθυσμούς.

Οι ερευνητές προτείνουν αυστηρούς ελέγχους στα κύτη των πλοίων πριν αυτά αναχωρήσουν από περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και καλύτερη παρακολούθηση των λιμανιών που ενδέχεται να δεχθούν τα πλοία. Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι ο καθαρισμός των κύτων μέσα στο νερό, η εκτίμηση του επιπέδου βιοεπικάθισης, η πρόβλεψη των διαδρομών των πλοίων και η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εισβολικών ειδών. Όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, το αν η κρίση στον Περσικό Κόλπο θα εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο «υπερ-γεγονός» εξάπλωσης ξενικών ειδών θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και τον συντονισμό των μέτρων που θα ληφθούν όταν τα πλοία επιστρέψουν στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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