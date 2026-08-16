30 χρόνια κολλητές ανακάλυψαν ότι είναι αδερφές: Το τεστ DNA που τους άλλαξε την ζωή

Δύο γυναίκες που γνωρίστηκαν στην εφηβεία και έγιναν φίλες, ανακάλυψαν 40 χρόνια μετά την υιοθεσία τους από ορφανοτροφεία στην Ινδία ότι είναι βιολογικές αδελφές

Η 43χρονη Meena Geltink και η 44χρονη Minal Tijssen μεγάλωσαν σε διαφορετικές θετές οικογένειες στην Ολλανδία, σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων η μία από την άλλη, χωρίς να γνωρίζει καμία από τις δύο ότι έχει αδελφή.

Το 1996 συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια εκδήλωση για υιοθετημένα παιδιά και από τότε ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία, ενώ πολλοί φίλοι τους σχολίαζαν το πόσο μοιάζουν. Λόγω αυτού αποκαλούσαν η μία την άλλη «sis» χωρίς να ξέρουν τι τις περιμένει. Λίγο καιρό αργότερα απομακρύνθηκαν και έχασαν επαφή για 15 χρόνια.

Το τεστ DNA που τις ένωσε ξανά

Τον Απρίλιο του 2026 η Tijssen αποφάσισε να κάνει ένα τεστ DNA. Ζώντας πλέον στην Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους της, έλαβε την ειδοποίηση ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Υπήρχε 100% η Geltink να είναι αδελφή της.

Κοιτώντας τις φωτογραφίες της Geltink στα social media, κατάλαβε ότι η φίλη που κάποτε αποκαλούσε «sis» ήταν στην πραγματικότητα η αδελφή της. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ήταν σαν να βρήκα ένα κομμάτι του εαυτού μου» είπε η Tijssen. Ταυτόχρονα η Geltink αν και είναι μητέρα τριών παιδιών, πάντα ένιωθε ότι κάτι της λείπει. Η ανακάλυψη της αδελφής της ήταν σαν να έβρισκε ένα κομμάτι που έλειπε από τη ζωή της.

Η επανένωσή τους έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο 's-Hertogenbosch της Ολλανδίας με αγκαλιές, δάκρυα, γέλια και αρκετές χαμογελαστές selfies.

Οι δύο γυναίκες μίλησαν επίσης για το απίστευτο γεγονός ότι είχαν γνωριστεί 15 χρόνια νωρίτερα, χωρίς καμία από τις δύο να γνωρίζει τότε πως ήταν βιολογικές αδελφές. «Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδελφές», είπε η Tijssen. «Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».

Από τη στιγμή που έλαβαν τα αποτελέσματα του DNA, οι δύο αδελφές έχουν παραμείνει πολύ κοντά, περνώντας καθημερινά ώρες μιλώντας και ανταλλάσσοντας μηνύματα.

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