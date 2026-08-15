Τους πήρε και τους σήκωσε ο άερας στην Κρήτη: Οι δυνατοί άνεμοι «ύψωσαν» στον αέρα kitesurfer
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Οι δυνατές ρυπές ανέμου σαρώνουν το νησί της Κρήτης, καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο ο αέρας «σήκωσε» έναν Kitesurfer.
Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε βίντεο από το Καλαμάκι Μεσαράς, όπου οι ισχυροί βοριάδες που πνέουν σήμερα στην Κρήτη έδειξαν για τα καλά… τις διαθέσεις τους.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το neakriti.gr, ένας kitesurfer βρίσκεται στη θάλασσα όταν μια ισχυρή ριπή ανέμου τον σηκώνει κυριολεκτικά στον αέρα, μαζί με τη σανίδα του, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό αλλά και κάπως απρόσμενο στιγμιότυπο.
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