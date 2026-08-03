Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της

Ισπανικό δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, αλλά της επιδίκασε 1.279,99 ευρώ για μη ληφθείσα άδεια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων (TSJC) επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω οσφυοϊσχιαλγίας (ισχιαλγίας), αφού ιδιωτικός ερευνητής την κατέγραψε να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες που κρίθηκαν ασύμβατες με την πάθησή της.

Παρότι το δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση, αποφάσισε ότι η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει 1.279,99 ευρώ μικτά ως αποζημίωση για τις δεδουλευμένες ημέρες άδειας που δεν είχε λάβει.

Η αναρρωτική άδεια και η έρευνα

Η εργαζόμενη απασχολούνταν ως διοικητική υπάλληλος σε εταιρεία κηπουρικών εργασιών και τέθηκε σε αναρρωτική άδεια τον Ιανουάριο του 2024, μετά από διάγνωση οσφυϊκής βλάβης με πόνο που επεκτεινόταν στο πόδι. Οι ιατρικές γνωματεύσεις ανέφεραν ότι η πάθηση συνεχιζόταν και ότι ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Έπειτα από πληροφορίες συναδέλφων ότι εκτελούσε κανονικά διάφορες δραστηριότητες εκτός εργασίας, η εταιρεία ανέθεσε σε ιδιωτικό ερευνητή να παρακολουθήσει τις κινήσεις της.

Μεταξύ τέλους Ιουλίου και τέλους Αυγούστου του 2024, ο ιδιωτικός ερευνητής κατέγραψε την εργαζόμενη να μεταφέρει βαριά δοχεία νερού, να καθαρίζει βεράντα, να σφουγγαρίζει το δάπεδο και να συμμετέχει επί δύο συνεχόμενες ημέρες στο βάψιμο της πρόσοψης κατοικίας. Σύμφωνα με την έκθεση, για τις εργασίες αυτές χρειάστηκε να σκύβει επανειλημμένα, να διατηρεί δύσκολες στάσεις του σώματος, να κρατά σκάλα και να χρησιμοποιεί εργαλεία βαφής, κινήσεις που η εταιρεία θεώρησε ασύμβατες με την αναρρωτική άδεια. Στις 5 Νοεμβρίου 2024 η εταιρεία προχώρησε στην πειθαρχική απόλυσή της, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε την υποχρέωση καλής πίστης απέναντι στον εργοδότη.

Η δικαστική διαμάχη

Η εργαζόμενη προσέφυγε στο Εργατοδικείο Νο. 2 του Πουέρτο ντελ Ροσάριο, το οποίο έκρινε νόμιμη την απόλυση, αλλά της αναγνώρισε το δικαίωμα να εισπράξει 1.279,99 ευρώ μικτά για τις δεδουλευμένες και μη ληφθείσες ημέρες άδειας. Στη συνέχεια άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε επιβάλει την πειθαρχική κύρωση εκπρόθεσμα. Το βασικό ζήτημα ήταν από πότε αρχίζει να υπολογίζεται η προθεσμία των 60 ημερών που διαθέτει ο εργοδότης για να επιβάλει κύρωση για πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Η εργαζόμενη υποστήριξε ότι η προθεσμία έπρεπε να αρχίσει από την τελευταία ημέρα παρακολούθησής της από τον ιδιωτικό ερευνητή. Η εταιρεία, αντίθετα, υποστήριξε ότι η προθεσμία ξεκίνησε όταν παρέλαβε την ολοκληρωμένη έκθεση του ερευνητή. Οι δικαστές συμφώνησαν με τη θέση της εταιρείας, κρίνοντας ότι η έρευνα ολοκληρώνεται μόνο με την παράδοση της τελικής έκθεσης και όχι με την τελευταία ημέρα παρακολούθησης. Επειδή η έκθεση παραδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, το δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση του Νοεμβρίου έγινε εντός της νόμιμης προθεσμίας. Η απόφαση (STSJ ICAN 927/2026) επικύρωσε οριστικά την πειθαρχική απόλυση, κρίνοντας ότι οι δραστηριότητες της εργαζόμενης ήταν ασύμβατες

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ