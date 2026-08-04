Ο Μοχάμεντ Σαλάχ που συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο δεν πέρασε απαρατήρητος σε βραδινή του έξοδο, παρότι προσπάθησε για το αντίθετο.

Στη Μύκονο συνεχίζει τις διακοπές του ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μετά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου στο πρόσφατο Μουντιάλ.

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ τo πρωί χαίρεται τον ήλιο και την θάλασσα στις κοσμικές πλαζ και το βράδυ την νυχτερινή ζωή του τη νησιού. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε σε βραδινή έξοδό του στα κοσμικά Ματογιάννια. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής διασκέδασε σε διάσημο bar restaurant του νησιού και στην συνέχεια έκανε την βόλτα του στα γραφικά σοκάκια.

Παρότι προσπάθησε να μην γίνει αντιληπτός φορώντας ένα καπελάκι στο κεφάλι, τελικά δεν τα κατάφερε. Ο Αιγύπτιος σταρ εμφανίστηκε στα στενά της Μυκόνου με ανοικτό πουκάμισο αναδεικνύοντας το καλογυμνασμένο του σώμα. Μικροί και μεγάλοι θαυμαστές του τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθούν.

Ο Σαλάχ έμεινε ελεύθερος από την Λίβερπουλ και αρκετοί σύλλογοι φέρονται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μέχρι όμως να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο.

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