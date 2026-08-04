Στην πρώτη γραμμή ο Ρουβίκωνας: Επιχειρεί στα πύρινα μέτωπα και φτάνει εκεί που δεν πάνε τα οχήματα της Πολιτικής Προστασίας (vid)

Η Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών του Ρουβίκωνα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε Αττική, Βοιωτία και Μέγαρα, μεταφέροντας προμήθειες στα πιο δύσβατα σημεία.

Διπλό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν την Αττική, τη Βοιωτία και τα Μέγαρα έχει αναλάβει η Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών και Αλληλεγγύης του Ρουβίκωνα, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στο πεδίο της κατάσβεσης όσο και στον εφοδιασμό των δυνάμεων.

Διανομή προμηθειών απευθείας στην πρώτη γραμμή

Τα μέλη της εθελοντικής ομάδας μεταφέρουν νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες ενέργειας, φυσιολογικούς ορούς, καθώς και ζεστό φαγητό από κοινωνικές κουζίνες της Αθήνας (Κ*Βοξ, Μπλοκ 15, Σκοπευτήριο) κατευθείαν στα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής.

Οι αποστολές εστιάζουν στις περιοχές των Βιλίων (οικισμοί Αγίου Νεκταρίου και Αγίας Παρασκευής), στην Ακαδημία Πυροσβεστικής και στη Λούμπα Μεγάρων.

Εκεί που δεν πάει η Πολιτική Προστασία

Χαρακτηριστικό των επιχειρησιακών δυσκολιών είναι το γεγονός ότι οχήματα της Πολιτικής Προστασίας παραδίδουν είδη πρώτης ανάγκης στα βαν της εθελοντικής ομάδας.

Τα οχήματα της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης και τα οχήματα των εθελοντών αναλαμβάνουν να προσπελάσουν το δύσβατο τερέν και να φτάσουν δίπλα στις εστίες της φωτιάς.

Παράλληλα με την εφοδιαστική αλυσίδα που συγκροτήθηκε μέσω εκτάκτων καλεσμάτων στα Εξάρχεια, τα πληρώματα της ομάδας επιχειρούν στο πεδίο δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες, συνδράμοντας στην ανάσχεση των αναζωπυρώσεων.

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