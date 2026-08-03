Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova

30χρονος Ισραηλινός έβαλε τέλος στη ζωή του πάνω στον τάφο της συντρόφου του που δολοφονήθηκε στο φεστιβάλ Nova.

Τραγωδία, απότοκος της 7ης Οκτωβρίου 2023, στο Ισραήλ. Ο 30χρονος Μπαρ Ασράφ, επιζών της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς, αυτοκτόνησε πάνω στον τάφο της αγαπημένης του, αδυνατώντας να ξεπεράσει τον χαμό της.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός από την οικογένειά του το βράδυ του Σαββάτου (2/8), δίπλα στο μνήμα της 26χρονης συντρόφου του, Λιρόν Μπάρντα, στη Δυτική Όχθη. Τα ίχνη του είχαν χαθεί λίγες ώρες νωρίτερα, αμέσως μετά από έναν οικογενειακό γάμο στον οποίο είχε παρευρεθεί.

Τον βρήκε η αδελφή του: «Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται»

Η αδελφή του, υποψιασμένη από τη συνήθειά του να καταφεύγει εκεί για να νιώθει κοντά της, πήγε να τον αναζητήσει στο κοιμητήριο: «Πλησίασα και τον είδα ξαπλωμένο δίπλα στον τάφο της. Του είπα “σήκω, τι κάνεις πάλι...”. Τότε είδα τα αίματα και το όπλο δίπλα του. Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται, δίπλα στη γυναίκα που αγαπούσε», περιέγραψε συγκλονισμένη.

Ο Μπαρ Ασράφ, ο οποίος την 7η Οκτωβρίου είχε τρέξει ο ίδιος μέσα στη δίνη των επιθέσεων για να βρει τη σύντροφό του, πάλευε έκτοτε με το βαρύ ψυχικό τραύμα. Διατηρούσε στενή επαφή με τους γονείς της και επισκεπτόταν διαρκώς τον τάφο της, έχοντας μάλιστα κάνει τατουάζ στη μνήμη της.

בר אסרף, משערי תקווה, שם קץ לחייו בירייה על קברה של חברתו הטובה לירון ברדה שנרצחה בנובה. אמו סיפרה לוואלה שב-7 באוקטובר נסע לחפש אחריה, ומאז התקשה להתמודד עם מותה והתקעקע לזכרה. ״אמרתי לו ׳בר, קום׳. ואז ראיתי שהוא מלא בדם. הוא מת במקום בו הכי רצה להיות״, שחזרה אחותו pic.twitter.com/e3KqOt2Mgz — אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) August 2, 2026

Η ηρωίδα Λιρόν το μοιραίο βράδυ

Η 26χρονη Λιρόν Μπάρντα εργαζόταν ως μπαργούμαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova τη μοιραία νύχτα. Όταν ξέσπασε η επίθεση της Χαμάς, αρνήθηκε να φύγει για να σώσει τη ζωή της, επιλέγοντας να μείνει πίσω για να προσφέρει πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

«Της ζήτησα στο τηλέφωνο να φύγει, αλλά μου είπε ότι υπάρχουν τραυματίες και θα μείνει. Αυτή ήταν η Λιρόν», είχε δηλώσει ο πατέρας της, αποχαιρετώντας μια ηρωίδα που τελικά έχασε τη ζωή της εκείνο το πρωί.

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