Δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βοιωτία: «Ανεμογεννήτριες» δείχνουν τα αίτια (vid)

Στη σύλληψη δύο ατόμων για την καταστροφική φωτιά στην Αττικοβοιωτία προχώρησαν οι αρχές.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, έπειτα από συστηματική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά: Τι δείχνει το πόρισμα της Δ.Α.Ε.Ε.

Από την πρώτη στιγμή, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν αυτοψίες στα σημεία έναρξης, έλαβαν καταθέσεις, συνέλεξαν στοιχεία και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης του μετώπου, ενώ πραγματοποιήθηκε και πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο προκλήθηκε ταλάντωση αγωγών. Η ταλάντωση αυτή δημιούργησε σπινθηρισμούς, οι οποίοι έπεσαν στη διπλανή βλάστηση. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει η πυρκαγιά που στη συνέχεια έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κινούμενη από τη Βοιωτία προς την Αττική.

Δύο συλλήψεις: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και λειτουργίας του εν λόγω δικτύου.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών και την απόδοση τυχόν επιπλέον ευθυνών.

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