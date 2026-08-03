Οργή στη Μαγούλα: Έκλεψαν και βανδάλισαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που πάλευαν με τις φλόγες

Στόχος διαρρηκτών έγιναν τα προσωπικά οχήματα των πυροσβεστών στη Μαγούλα, την ώρα που επιχειρούσαν στα μέτωπα της Αττικής και της Βοιωτίας.

Πυροσβέστες καταγγέλλουν πως τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στις καταστροφικές φωτιές σε Αττική και Βοιωτία.

Και τους έκλεψαν τα εξαρτήματα και τους προκάλεσαν ζημιές

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μαγούλας, όπου είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους τα μέλη των πληρωμάτων για να αναλάβουν υπηρεσία στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα παρκαρισμένα οχήματα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες υλικές φθορές.

Την απαράδεκτη αυτή ενέργεια έφερε στη δημοσιότητα η σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες» στο Facebook, εκφράζοντας την απόγνωση και την αγανάκτηση των επιχειρούντων.

Αναλυτικά η ανάρτηση των πυροσβεστών

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι-κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;».

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