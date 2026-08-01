Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ της Ευρώπης παίρνει μορφή: 64 χιλιόμετρα κάτω από τις Άλπεις

Οι εργασίες για το τούνελ Μπρένερ, το οποίο θα συνδέσει σιδηροδρομικά την Αυστρία με την Ιταλία κάτω από τις Άλπεις, έφτασαν σε ένα από τα σημαντικότερα στάδιά τους, καθώς οι εκσκαφές από τις δύο χώρες συναντήθηκαν.

Το τούνελ Μπρένερ, που θα συνδέει το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με τη Φορτέτσα της Ιταλίας, έκανε αυτή την εβδομάδα ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωσή του. Οι σήραγγες που διανοίγονταν από την αυστριακή και την ιταλική πλευρά ενώθηκαν, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του έργου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία BBT (Brenner Base Tunnel), η αυστριακή εκσκαφή στο τμήμα H53 Pfons-Brenner συνδέθηκε με τις ήδη ολοκληρωμένες κύριες σήραγγες του ιταλικού τμήματος H61 Mules 2-3. Πρόκειται για ένα έργο που εκτείνεται σε βάθος έως και 1.400 μέτρων κάτω από τις Άλπεις και φιλοδοξεί να αλλάξει τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη.

Θα ξεπεράσει το Γκόταρντ

Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση θα διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις σε μια περιοχή όπου οι ορεινές διαβάσεις δυσκολεύουν τις συγκοινωνίες. Η βασική σήραγγα του Μπρένερ θα έχει μήκος 55 χιλιομέτρων, όμως μαζί με τη σήραγγα Ίνταλ και την παράκαμψη του Ίνσμπρουκ το συνολικό μήκος θα φτάνει τα 64 χιλιόμετρα. Έτσι θα ξεπεράσει το σημερινό μεγαλύτερο υπόγειο σιδηροδρομικό τούνελ της Ευρώπης, το Γκόταρντ στην Ελβετία, μήκους 57,04 χιλιομέτρων, αλλά και τη Σήραγγα της Μάγχης, που έχει μήκος 50 χιλιομέτρων.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2008, ενώ οι κύριες εκσκαφές άρχισαν το 2015. Το έργο χρηματοδοτείται κυρίως από την Αυστρία και την Ιταλία, με σημαντική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελεί κομβικό τμήμα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί το 2022, στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε για το 2028 και πλέον ως πιο ρεαλιστικός στόχος θεωρείται το 2032. Στην ιταλική πλευρά οι δύο κύριες σήραγγες διανοίχθηκαν μηχανικά από τους μετροπόντικες Virginia και Flavia, ενώ στην αυστριακή πλευρά χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μέθοδος των ελεγχόμενων ανατινάξεων. Σύμφωνα με την BBT, η ένωση των δύο τμημάτων σηματοδοτεί και τη συνάντηση δύο διαφορετικών, αλλά αποδεδειγμένα αποτελεσματικών, τεχνικών διάνοιξης.

Στόχος η ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων

Για την κατασκευή του έργου θα αφαιρεθούν περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πετρωμάτων από τις Άλπεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού θα επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σκυροδέματος, την επίστρωση των σηράγγων και άλλες τεχνικές εργασίες. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο τούνελ θα επιτρέπει πιο ευθείες διαδρομές, μικρότερες κλίσεις και υψηλότερες ταχύτητες, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στον διάδρομο Μονάχου–Βερόνας, ο οποίος σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα «σημεία συμφόρησης» του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το τούνελ Μπρένερ αποτελεί βασικό τμήμα του ευρωπαϊκού διαδρόμου Σκανδιναβία–Μεσόγειος, ενός από τα σημαντικότερα έργα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Στο μέλλον θα συνδεθεί με το υποθαλάσσιο τούνελ του Φέμαρν στη Βαλτική, δημιουργώντας έναν σιδηροδρομικό άξονα που θα ενώνει τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Μάλτα. Ο συνολικός διάδρομος θα ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα και θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο.

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