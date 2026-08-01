Για τρίτη ημέρα η χώρα δίνει μάχη με τα πύρινα μέτωπα: Συγκλονίζουν οι εικόνες από την ολονύχτια επιχείρηση σε Πόρτο Γερμενό (vid)

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι μεγάλες πυρκαγιές, με το Πόρτο Γερμενό και τη Φωκίδα να παραμένουν τα πιο δύσκολα μέτωπα και τις δυνάμεις να επιχειρούν όλη τη νύχτα για την κατάσβεσή τους.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, με το Πόρτο Γερμενό και τη Φωκίδα να εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο απαιτητικά μέτωπα. Μετά τη δύση του ηλίου, το βάρος των επιχειρήσεων πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα προκειμένου να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι φλόγες απειλούν την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, τα πιο κρίσιμα σημεία παραμένουν το Πευκάκι και το Ευπάλιο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τους οικισμούς.

Πόρτο Γερμενό – Ψάθα

Η φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να καίει για δεύτερη ημέρα, με το μέτωπο να παραμένει ενεργό. Οι κάτοικοι της Ψάθας απομακρύνθηκαν προληπτικά μετά από μήνυμα του 112, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε δύσβατο και πυκνά δασωμένο έδαφος. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την επιχείρηση.

Βενίζα

Περίπου στις 20:00 το μέτωπο έφτασε στην κορυφή του Κιθαιρώνα και κινήθηκε προς τη Βενίζα, για την οποία εκδόθηκε μήνυμα του 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά οι κάτοικοι. Στη Βενίζα η πυρκαγιά εξακολούθησε να επεκτείνεται, καίγοντας πευκοδάσος και διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι Αρχές απηύθυναν νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να απομακρύνονται άμεσα όπου ζητηθεί.

Φωκίδα – Σκάλωμα

Στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στη Φωκίδα, οι πιο κρίσιμες εστίες βρίσκονται στις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλιο, όπου οι φλόγες εξακολουθούν να πλησιάζουν τους οικισμούς.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η προσωρινή εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης να επιχειρήσουν για αρκετές ώρες, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς.Με τη δύση του ηλίου τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα αποχώρησαν, με το βάρος της κατάσβεσης να περνά πλέον αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί.

Μεγάλη κινητοποίηση

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 500 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, περισσότερο από 130 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, μέχρι να πέσει το φως της ημέρας επιχειρούσαν 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των Ευρωπαίων πυροσβεστών από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων με προσωπικό, μηχανήματα έργου και λεωφορεία για πιθανές εκκενώσεις.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτέλεσαν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς για αρκετές ώρες δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού. Όπως εξήγησε ο Γιάννης Αρτοποιός, η προσωρινή εξασθένηση των ανέμων έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 30 εναέρια μέσα να επιχειρήσουν πριν από τη δύση του ηλίου, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις που συνέβαλαν στον περιορισμό των μετώπων. Με το σκοτάδι, ωστόσο, το έργο πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης σημείωσε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, καθώς οι ακραίοι άνεμοι κράτησαν καθηλωμένα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, επιτρέποντας στη φωτιά να αποκτήσει μεγάλη δυναμική.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα και τη Ζάχουλη. Στη Φωκίδα οι φλόγες πέρασαν από τους οικισμούς Πηγή, Κλήμα και Πευκάκι, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, ενώ το Ευπάλιο παρέμεινε σε αυξημένη επιφυλακή. Στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν επίσης αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των καταστροφών.

Βελτιωμένη εικόνα σε Αιγιάλεια, Χανιά και Φθιώτιδα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο στην Αιγιάλεια, όπου οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν κυρίως μικρές εστίες και αναζωπυρώσεις. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ίμπρο Χανίων, ενώ η φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας έχει οριοθετηθεί και διερευνώνται τα αίτια εκδήλωσής της. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός έκανε λόγο για αισθητά βελτιωμένη εικόνα τόσο στον Κιθαιρώνα όσο και στη Φωκίδα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν όλη τη νύχτα ώστε να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Red Code και αυξημένος κίνδυνος την Κυριακή

Η Κυριακή βρίσκει την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (Red Code), καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι πυρκαγιές δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού και των τοπικών κοινωνιών, απειλώντας ανθρώπινες ζωές, κατοικίες, καλλιέργειες και πολύτιμες δασικές εκτάσεις. Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν δυσμενείς, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των μεγαλύτερων πύρινων μετώπων.

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