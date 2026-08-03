Πώς η φωτιά στην Αττική έκανε στάχτη παρθένο δάσος σε λίγα 24ωρα: Η πρόληψη που πρέπει να γίνει «ευαγγέλιο»

Ειδικός αναλύει στο Reader τη φωτιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική. Ο χαρακτηρισμός «mega-fire», το δάσος που έγινε στάχτη και η πρόληψη που πρέπει να γίνει «Ευαγγέλιο».

Τεράστια οικολογική καταστροφή και μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες και άλλες υποδομές προκαλεί η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βοιωτία και πέρασε στην Αττική, φέρνοντας τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του και στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους μετά την σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων.

Οι εικόνες που μεταδίδονται προκαλούν θλίψη, καθώς τεράστιες φλόγες μετατρέπουν σε στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σαρώνοντας ταυτόχρονα παραθαλάσσιους οικισμούς και τους κόπους των κατοίκων.

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