Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος
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Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.
Από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.
Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ καθώς οι παλαιές ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
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