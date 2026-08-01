Σοκάρει η δορυφορική εικόνα από την Βοιωτία: Κάηκαν έως 50.000 στρέμματα

Η μεγάλη πυρκαγιά αφήνει πίσω της ένα τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 40.000 έως 50.000 καμένα στρέμματα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στη Βοιωτία μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας είναι αποκαρδιωτική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα, η έκταση που έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά ξεπερνά τα 40.000 έως 50.000 στρέμματα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο μέτωπο ανάμεσα στα μεγαλύτερα του φετινού καλοκαιριού.

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, δημοσιεύοντας σχετική δορυφορική απεικόνιση, έκανε λόγο για μια καταστροφή που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάχη συνεχίζεται σε δύο ενεργά μέτωπα

Παρότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα από την πρώτη στιγμή, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την εύκολη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις από τις καύτρες δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις περιοχές Πόρτο Γερμενό και Μύτικας, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούν να αποτρέψουν την ένωση των δύο βασικών μετώπων, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Όπως έχει επισημανθεί από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, οι θυελλώδεις άνεμοι μεταφέρουν συνεχώς καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας νέες εστίες και αναγκάζοντας τις δυνάμεις να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία.

Οι άνεμοι κρατούν ψηλά τον κίνδυνο

Οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο σύμμαχο της φωτιάς. Για το Σάββατο προβλέπονται βόρειοι άνεμοι που σε αρκετές περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τόσο τις επίγειες επιχειρήσεις όσο και τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική και την Εύβοια σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5), ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Η εικόνα που αποτυπώνουν οι δορυφόροι καταδεικνύει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, με χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων να έχουν μετατραπεί σε στάχτη μέσα σε λίγες ώρες. Οι ακριβείς απολογισμοί θα προκύψουν μετά την πλήρη χαρτογράφηση της καμένης έκτασης, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

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