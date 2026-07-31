Όλη η Ελλάδα σε μία φωτογραφία: Απελπισμένος άνδρας παρακολουθεί τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Μία εικόνα που αποτυπώνει απόλυτα το μέγεθος της τραγωδίας και την απόγνωση του ανθρώπου απέναντι στην καταστροφική δύναμη της φύσης.

Ένας άνδρας καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια, συντετριμμένος από τη θλίψη και την αδυναμία να αντιδράσει. Στο φόντο, ο ουρανός έχει καλυφθεί από πυκνά, αποπνικτικά σύννεφα καπνού που «καταπίνουν» την πλαγιά του βουνού και απειλούν τον παραθαλάσσιο οικισμό στο Πόρτο Γερμενό.

Είναι η συμπυκνωμένη εικόνα της αγωνίας, του φόβου και της ματαιότητας που βιώνουν εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές κάθε φορά που η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με την πύρινη λαίλαπα.

Πύρινος εφιάλτης σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό: Στο «κόκκινο» ο κρατικός μηχανισμός: Δραματικές εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί από θαλάσσης

Ανεξέλεγκτη πύρινη λαίλαπα μαίνεται στη Βοιωτία, με το μέτωπο από τον Άγιο Βασίλειο να κινείται απειλητικά προς το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό, το οποίο τελεί υπό εκκένωση.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ ένα πυκνό πέπλο καπνού έχει καλύψει μεγάλες περιοχές, φτάνοντας μέχρι και την Κορινθία. Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές και την αγωνία των κατοίκων.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που σε πολλές περιοχές φτάνουν τα 8 και κατά τόπους τα 9 μποφόρ, η πυρκαγιά πέρασε τον δρόμο και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.

Οι Αρχές προχώρησαν στην έκδοση μηνύματος από το 112, καλεί τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Μάνδρα μέσω Βιλίων. Νωρίτερα, είχε απαγορευτεί η προσέγγιση επισκεπτών στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα και να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, όταν η φωτιά πλησίασε την παραλιακή ζώνη και η οδική πρόσβαση κατέστη εξαιρετικά επικίνδυνη.

Υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, στήθηκε μια ευρεία και οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών διά θαλάσσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, ρυμουλκό καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Συνολικά 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με τους βόρειους ανέμους να πνέουν με ισχυρές ριπές έως και 8 μποφόρ.

Η κατάσταση στη Βοιωτία παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εισέβαλαν σε κατοικημένες περιοχές. Στον Άγιο Βασίλειο παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς και το εκκλησάκι του χωριού.

Λόγω της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Αλυκή και Ξηρονομή.

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