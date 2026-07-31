Άρση του απαγορευτικού απόπλου: Τι ισχύει με τα δρομολόγια του Σαββάτου (vid)

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου που ήταν σε ισχύ στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Πιο περίπλοκη η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά.

Στην άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου προχώρησε το Λιμενικό Σώμα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα πλοία ξεκίνησαν να εκτελούν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους από τις 19:00 και μετά.

Τι ισχύει για Πειραιά και Αργοσαρωνικό

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ η μετακίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού διεξάγεται χωρίς προβλήματα και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τους ταξιδιώτες

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, κ. Μπαλατσούκας, σημείωσε ότι για το Σάββατο (1/8) αναμένεται πιθανή ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Ωστόσο, τόνισε πως απαιτείται αναμονή μέχρι τη λήψη των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς οι οριστικές αποφάσεις για τα επόμενα δρομολόγια θα ληφθούν το βράδυ.

Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να δείχνουν υπομονή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, όπως και να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση, ειδικά όσοι μετακινούνται με οχήματα.

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