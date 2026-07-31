Άρτα: Συγκινεί ηλικιωμένος που ρίχνεται στη μάχη με τις φλόγες - «Δεν νιώθω γεράματα» (vid)

73χρονος, παρά την ηλικία του, ήρθε από την πόλη της Άρτας στο Κομπότι, ώστε να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καταγγελίες από κάτοικο της περιοχής για το «σημείο μηδέν» της φωτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στη συνέχεια, εκδόθηκε νέο μήνυμα με οδηγία για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελλάδων.

73χρονος στη μάχη με τις φλόγες: «Δεν νιώθω γεράματα»

Ο κ.Νίκος, 73χρονος κάτοικος από την πόλη της Άρτας, ήρθε στο Κομπότι ώστε να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και μίλησε στο MEGA, δείχνοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας... αριθμός: «Είμαι 73, ήρθα να βοηθήσω την κατάσταση. Αρχικά να ξεκινήσω και να δώσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο. Μένω στην Άρτα, ανησύχησα και ήρθα να βοηθήσω με το βυτίο που έχω στο αυτοκίνητό μου. Δεν νιώθω κούραση, δεν νιώθω γεράματα».

Καταγγελίες από κάτοικο για το «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ανέφερε πως είναι η τέταρτη φορά που πιάνει φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο: «Είναι εκεί που στενεύει το ποτάμι, γίνεται εναπόθεση διάφορων υλικών (μπάζα, πλαστικά, κρεβάτια, καναπέδες) και έχει πάρει τέσσερις φορές φωτιά. Εγώ, επειδή μένω κοντά, ειδοποίησα την πυροσβεστική δύο φορές έως τώρα»

Εν συνεχεία τόνισε πως έρχονται και από άλλα χωριά να πετάξουν εκεί τα σκουπίδια τους, έχοντας γίνει πια μία απέραντη χωματερή: «Βρήκαν την ευκαιρία και έρχονται και από άλλα χωριά και πετάνε, μη σας πω κι απ' την πόλη. Πρέπει να το προσέξει ο δήμος κι η περιφέρεια».

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