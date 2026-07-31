Μια χώρα σε πύρινο κλοιό, μια εφιαλτική Παρασκευή (vid)

​​​​​​​Αυτή η Παρασκευή, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας ως μια από τις πιο δύσκολες και δραματικές ημέρες του φετινού καλοκαιριού.

Από νωρίς το μεσημέρι, ο κρατικός μηχανισμός τέθηκε σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, καθώς πολλαπλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ψυχραιμία των πολιτών.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέθεσαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, μετατρέποντας τις δασικές εκτάσεις σε απέραντα πύρινα κολαστήρια.

Ο ασταμάτητος πύρινος εφιάλτης στη Βοιωτία και το Πόρτο Γερμενό

Το μεγαλύτερο και πιο ανησυχητικό μέτωπο της ημέρας εντοπίστηκε - και συνεχίζει - στη Βοιωτία. Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις. Ενισχυμένη από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, η πύρινη λαίλαπα πέρασε τον δρόμο και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς την Αττική, απειλώντας άμεσα το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό.

Η εικόνα ενός απελπισμένου άνδρα να παρακολουθεί τη φωτιά να πλησιάζει τον οικισμό, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια, έγινε το σύμβολο της σημερινής τραγωδίας.

Το 112 ήχησε επανειλημμένα, καλώντας τους κατοίκους και τους παραθεριστές σε Πόρτο Γερμενό και Προσήλι να εκκενώσουν προς τη Μάνδρα. Λίγο αργότερα, εστάλησαν μηνύματα εκκένωσης και για τους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Αλυκή και Ξηρονομή.

Στον Άγιο Βασίλειο, όπου οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα και έκαψαν σπίτια, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά, 254 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από την παραλία.

Αυτή την ώρα, οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες στο Προσήλι, προσπαθώντας να κρατήσουν τον προστατευτικό κλοιό γύρω από τα σπίτια.

Η μάχη στην υπόλοιπη χώρα

Ενώ η Βοιωτία φλεγόταν, οι πυροσβέστες έδιναν ταυτόχρονα μάχη με 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια:

Αττική (Περιφερειακή Αιγάλεω): Μια μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι, που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, απείλησε τον αστικό ιστό και οδήγησε στην εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Ευτυχώς, αργά το απόγευμα η εικόνα βελτιώθηκε.

(Περιφερειακή Αιγάλεω): Μια μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι, που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο, απείλησε τον αστικό ιστό και οδήγησε στην εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Ευτυχώς, αργά το απόγευμα η εικόνα βελτιώθηκε. Νότιο Ρέθυμνο : Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι αναζωπυρώσεις στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι προκάλεσαν συναγερμό. Νέα μηνύματα του 112 κάλεσαν σε εκκένωση των περιοχών Γιαννιού, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης.

: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι αναζωπυρώσεις στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι προκάλεσαν συναγερμό. Νέα μηνύματα του 112 κάλεσαν σε εκκένωση των περιοχών Γιαννιού, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης. Άρτα (Κομπότι): Φωτιά σε δασική έκταση οδήγησε σε προληπτική εκκένωση προς το γήπεδο Σελλάδων.

Το κρίσιμο Σαββατοκύριακο που ξημερώνει

Η βασική αιτία για τη ραγδαία εξάπλωση και την επικινδυνότητα των σημερινών πυρκαγιών ήταν οι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με το meteo.gr και τους μετεωρολόγους, οι βόρειοι άνεμοι (μελτέμια), αλληλεπιδρώντας με τα βουνά, μετατράπηκαν σε εξαιρετικά θερμούς, ξηρούς και θυελλώδεις «καταβάτες» ανέμους, με τις ριπές να ξεπερνούν τα 9-10 μποφόρ.

Δυστυχώς, οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αμετάβλητες και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου (1/8). Μια πρώτη, σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής (2/8).

Αντί επιλόγου...

Η νύχτα που έρχεται θα είναι μακρά και δύσκολη. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν τη μάχη σε ένα περιβάλλον γεμάτο καπνό, στάχτη και... φόβο.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους!

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ