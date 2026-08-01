«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια: Λίβας και άνεμοι έως 9 μποφόρ - Πότε υποχωρούν

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με την Αττική και την Εύβοια να βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού.

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι καιρικές συνθήκες το Σάββατο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας ενισχύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στα ενεργά μέτωπα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε περιοχές της Αττικής, της νότιας Εύβοιας και του Κάβο Ντόρο οι ριπές των ανέμων θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ταχύτητες των ανέμων φτάνουν επίπεδα που ευνοούν τη ραγδαία εξάπλωση μιας φωτιάς.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το φαινόμενο του λίβα, ενός θερμού και ιδιαίτερα ξηρού ανέμου που μειώνει ακόμη περισσότερο την υγρασία της βλάστησης, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου Αττική και Εύβοια

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει την Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση ακραίου κινδύνου.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για μεγάλες περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της δυτικής Κρήτης, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στον Έβρο.

Οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τις επίγειες επιχειρήσεις όσο και τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το απόγευμα του Σαββάτου, με την εικόνα να βελτιώνεται αισθητά την Κυριακή.

Ακόμη καλύτερες συνθήκες αναμένονται από τη Δευτέρα, όταν οι άνεμοι θα περιοριστούν στα 3 έως 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης νέων πυρκαγιών.

Μέχρι τότε, πάντως, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επόμενο 24ωρο θεωρείται από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού.

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