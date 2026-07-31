Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Στα 200μ. από τα πρώτα σπίτια στο Προσήλι (vid)

Εκτός ελέγχου μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη σώμα με σώμα καθώς οι φωτιές έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια.

Σε κατάσταση «πολιορκίας» βρίσκεται το Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή, καθώς η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν μια εφιαλτική κατάσταση που δείχνει εκτός ελέγχου, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τα σπίτια στο Προσήλι.

Μάχη σώμα με σώμα στο Προσήλι για να σωθούν σπίτια: Αντίπαλος ο άνεμος

Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην περιοχή του Προσηλίου, όπου η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχουν σπίτια που απειλούνται άμεσα από τις φλόγες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σχηματίσει έναν προστατευτικό «κλοιό» γύρω από τις κατοικίες, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς. Δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου εργάζονται πυρετωδώς ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες μέσα στο πυκνό πευκοδάσος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις κατάσβεσης είναι εξαιρετικά αντίξοες. Η περιοχή διαθέτει τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης, καθώς το πευκοδάσος, που είχε καεί το 2009, είχε σε μεγάλο βαθμό αναγεννηθεί.

Το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι συνεχίζουν τη μάχη μόνο με επίγεια μέσα μετά τη δύση του ηλίου, δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με αμείωτη ένταση.

Η ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι έκδηλη, καθώς το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, όπως και τα μέτωπα στο Καλαμάκι και τη Ξηρονομή, παραμένουν σε εξέλιξη και προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

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